21-летний тренер любительского клуба умер от коронавируса

Тренер любительского клуба «Атлетико Портада Альта» из Малаги Франсиско Гарсия умер от COVID-19.
Сообщается, что молодой испанец скончался на фоне других тяжелых заболеваний, у парня было тяжелое онкологическое заболевание и он находился в группе риска.
Франсиско стал седьмой жертвой коронавируса из Андалусии.
Отметим, что Гарсия до этого 4 года был в команде, а в последнее время тренировал детей.
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Источник — Marca
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