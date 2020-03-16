21-летний тренер любительского клуба умер от коронавируса

Тренер любительского клуба «Атлетико Портада Альта» из Малаги Франсиско Гарсия умер от COVID-19.

Сообщается, что молодой испанец скончался на фоне других тяжелых заболеваний, у парня было тяжелое онкологическое заболевание и он находился в группе риска.

Франсиско стал седьмой жертвой коронавируса из Андалусии.

Отметим, что Гарсия до этого 4 года был в команде, а в последнее время тренировал детей.

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