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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.05.2024 17:15 – FT 3 : 0
Кадис
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Испания
04 мая 2024, 20:50 | Обновлено 04 мая 2024, 21:37
2390
0

Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции

4 мая королевский клуб выиграл у «Кадиса» со счетом 3:0

04 мая 2024, 20:50 | Обновлено 04 мая 2024, 21:37
2390
0
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Кадис». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а ворота хозяев защищал Тибо Куртуа.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию:

«Два года назад все было в наших руках: если мы обыгрываем «Эспаньол», мы сможем отпраздновать чемпионство. Не стоит огорчаться, если нам придется праздновать в следующее воскресенье. Ничего не происходит сверхъестественного, наши болельщики это прекрасно понимают. Давайте спокойно пойдем домой и подумаем об следующей игре.

В раздевалке, насколько я вижу, очень спокойно. У нас будет время отпраздновать. Приоритетной целью является игра в среду. Нет большей мотивации, чем это. Это исключительная возможность. Сезон на данный момент впечатляющий. Завтра у нас тренировка, каждый может делать то, что хочет, сегодня днем ​​или сегодня вечером. Нам нужно сосредоточиться на игре в среду.

Очевидно, что это сдержанная радость, потому что очень близко то, что может стать самой важной игрой в сезоне. К этим играм сложно подготовиться, потому что все думают об игре в среду, тем меньше постоянных игроков сыграли на 100%. Нам нужно набраться терпения и подождать, потому что среда очень близка. Нам нужно хорошо восстановиться и отдохнуть.

Чем я больше всего горжусь, так это защитой в этом году. Это были совместные усилия.

И Куртуа, и Милитао вернулись, и им нужны минуты. Я собираюсь вывести их на эти матчи Лиги. Милитао, кажется, прогрессирует, но ему чего-то не хватает. Сегодня он был намного лучше, чем в игре неделю назад.

Тибо – очень важная фигура для нас, у нас есть Лунин, который провел впечатляющий сезон, и если мы здесь, то только благодаря Лунину. Но Куртуа вернулся в очень хорошей форме, он очень хорошо выглядит.

Беллингем? Он очень хорош, он полностью восстановился. Ему нужно немного поиграть, как Вини. В среду он без проблем будет на высоте. У меня очень молодой тренерский состав, который дает мне много энтузиазма. Я не могу его иметь всегда, потому что я старше.

Арда Гюлер сыграл ту роль, которую ему пришлось сыграть. Он очень молод и начинает проявлять себя. Руководство просит меня, когда я подписываю контракт, выигрывать матчи, а не отдавать минуты более молодым игрокам. Этот переход постепенно реализуется и приносит свои плоды. Молодежь продвинулась вперед, а ветераны находятся на великолепном уровне».

Видеообзор матча Реал Мадрид – Кадис – 3:0

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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Карло Анчелотти Андрей Лунин пресс-конференция Реал Мадрид Кадис Реал - Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: Relevo
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