Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
4 мая королевский клуб выиграл у «Кадиса» со счетом 3:0
4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Кадис». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а ворота хозяев защищал Тибо Куртуа.
После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию:
«Два года назад все было в наших руках: если мы обыгрываем «Эспаньол», мы сможем отпраздновать чемпионство. Не стоит огорчаться, если нам придется праздновать в следующее воскресенье. Ничего не происходит сверхъестественного, наши болельщики это прекрасно понимают. Давайте спокойно пойдем домой и подумаем об следующей игре.
В раздевалке, насколько я вижу, очень спокойно. У нас будет время отпраздновать. Приоритетной целью является игра в среду. Нет большей мотивации, чем это. Это исключительная возможность. Сезон на данный момент впечатляющий. Завтра у нас тренировка, каждый может делать то, что хочет, сегодня днем или сегодня вечером. Нам нужно сосредоточиться на игре в среду.
Очевидно, что это сдержанная радость, потому что очень близко то, что может стать самой важной игрой в сезоне. К этим играм сложно подготовиться, потому что все думают об игре в среду, тем меньше постоянных игроков сыграли на 100%. Нам нужно набраться терпения и подождать, потому что среда очень близка. Нам нужно хорошо восстановиться и отдохнуть.
Чем я больше всего горжусь, так это защитой в этом году. Это были совместные усилия.
И Куртуа, и Милитао вернулись, и им нужны минуты. Я собираюсь вывести их на эти матчи Лиги. Милитао, кажется, прогрессирует, но ему чего-то не хватает. Сегодня он был намного лучше, чем в игре неделю назад.
Тибо – очень важная фигура для нас, у нас есть Лунин, который провел впечатляющий сезон, и если мы здесь, то только благодаря Лунину. Но Куртуа вернулся в очень хорошей форме, он очень хорошо выглядит.
Беллингем? Он очень хорош, он полностью восстановился. Ему нужно немного поиграть, как Вини. В среду он без проблем будет на высоте. У меня очень молодой тренерский состав, который дает мне много энтузиазма. Я не могу его иметь всегда, потому что я старше.
Арда Гюлер сыграл ту роль, которую ему пришлось сыграть. Он очень молод и начинает проявлять себя. Руководство просит меня, когда я подписываю контракт, выигрывать матчи, а не отдавать минуты более молодым игрокам. Этот переход постепенно реализуется и приносит свои плоды. Молодежь продвинулась вперед, а ветераны находятся на великолепном уровне».
Видеообзор матча Реал Мадрид – Кадис – 3:0
События матча
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