04.05.2024 17:15 - : -
Испания02 мая 2024, 11:25 |
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Реал Мадрид – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 мая матч 34-го тура Ла Лиги
02 мая 2024, 11:25 |
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В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Кадис».
Прогноз поединков читайте в Telegram.
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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