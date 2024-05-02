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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.05.2024 17:15 - : -
Кадис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 мая 2024, 11:25 |
36
0

Реал Мадрид – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 мая матч 34-го тура Ла Лиги

02 мая 2024, 11:25 |
36
0
Реал Мадрид – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Кадис».

Прогноз поединков читайте в Telegram.

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид Кадис Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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