Супергол Диаса, мяч Беллингема. Реал одолел Кадис, когда будет чемпионство?
Игра завершилась со счетом 3:0, Лунин остался на скамейке запасных, в воротах играл Куртуа
4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Кадис». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.
Супергол после дальнего удара забил Браим Диас на 51-й минуте. На 68-й Диас оформил ассист на звездного английского футболиста Джуда Беллингема, который появился на поле только на 65-й вместо Ардры Гюллера.
На 90+3-й Хоселу оформил 3-й мяч для хозяев.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа. Для бельгийца это был первый матч в текущем сезоне. Он пропустил всю кампанию из-за травм.
Сейчас «Реал» продолжает занимать первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 87 очков. У ближайшего преследователя «Барселоны» на 14 пунктов меньше – 73. Если «сине-гранатовые» сегодня, 4 мая, не сумеют обыграть «Жирону» в 34-м туре, то «Реал» досрочно станет чемпионом Ла Лиги.
Ла Лига 2023/24. 34-й тур. 4 мая
Реал Мадрид – Кадис – 3:0
Голы: Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3
Таблица Ла Лиги 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2
|Барселона
|33
|22
|7
|4
|68 - 39
|73
|3
|Жирона
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|4
|Атлетико Мадрид
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5
|Атлетик Бильбао
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6
|Реал Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8
|Валенсия
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|13
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|14
|Лас Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
🏁 @RealMadrid 3-0 @Cadiz_CF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2024
⚽ 51' @Brahim
⚽ 68' @BellinghamJude
⚽ 90'+3' @JoseluMato9#RealMadridCádiz | #Emirates pic.twitter.com/TqwGC89o10
⚪️💛 #RealMadridCádiz #LALIGAEASPORTS— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 4, 2024
3-0 | Final. pic.twitter.com/aSdzwAEd0W
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