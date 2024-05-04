Супергол Диаса, мяч Беллингема. Реал одолел Кадис, когда будет чемпионство?

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Кадис». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

Супергол после дальнего удара забил Браим Диас на 51-й минуте. На 68-й Диас оформил ассист на звездного английского футболиста Джуда Беллингема, который появился на поле только на 65-й вместо Ардры Гюллера.

На 90+3-й Хоселу оформил 3-й мяч для хозяев.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа. Для бельгийца это был первый матч в текущем сезоне. Он пропустил всю кампанию из-за травм.

Сейчас «Реал» продолжает занимать первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 87 очков. У ближайшего преследователя «Барселоны» на 14 пунктов меньше – 73. Если «сине-гранатовые» сегодня, 4 мая, не сумеют обыграть «Жирону» в 34-м туре, то «Реал» досрочно станет чемпионом Ла Лиги.

Ла Лига 2023/24. 34-й тур. 4 мая

Реал Мадрид – Кадис – 3:0

Голы: Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3

Таблица Ла Лиги 2023/24