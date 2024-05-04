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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.05.2024 17:15 – FT 3 : 0
Кадис
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Испания
04 мая 2024, 19:13 | Обновлено 04 мая 2024, 19:19
1116
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Супергол Диаса, мяч Беллингема. Реал одолел Кадис, когда будет чемпионство?

Игра завершилась со счетом 3:0, Лунин остался на скамейке запасных, в воротах играл Куртуа

04 мая 2024, 19:13 | Обновлено 04 мая 2024, 19:19
1116
0
Супергол Диаса, мяч Беллингема. Реал одолел Кадис, когда будет чемпионство?
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас и Джуд Беллингем

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Кадис». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

Супергол после дальнего удара забил Браим Диас на 51-й минуте. На 68-й Диас оформил ассист на звездного английского футболиста Джуда Беллингема, который появился на поле только на 65-й вместо Ардры Гюллера.

На 90+3-й Хоселу оформил 3-й мяч для хозяев.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа. Для бельгийца это был первый матч в текущем сезоне. Он пропустил всю кампанию из-за травм.

Сейчас «Реал» продолжает занимать первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 87 очков. У ближайшего преследователя «Барселоны» на 14 пунктов меньше – 73. Если «сине-гранатовые» сегодня, 4 мая, не сумеют обыграть «Жирону» в 34-м туре, то «Реал» досрочно станет чемпионом Ла Лиги.

Ла Лига 2023/24. 34-й тур. 4 мая

Реал Мадрид – Кадис – 3:0

Голы: Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3

Таблица Ла Лиги 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 34 27 6 1 74 - 22 87
2 Барселона 33 22 7 4 68 - 39 73
3 Жирона 33 22 5 6 69 - 40 71
4 Атлетико Мадрид 33 20 4 9 62 - 39 64
5 Атлетик Бильбао 34 17 10 7 55 - 33 61
6 Реал Сосьедад 34 14 12 8 48 - 35 54
7 Бетис 33 12 13 8 41 - 39 49
8 Валенсия 33 13 8 12 37 - 38 47
9 Вильярреал 33 12 9 12 54 - 55 45
10 Хетафе 34 10 13 11 41 - 47 43
11 Осасуна 33 11 6 16 37 - 49 39
12 Севилья 33 9 11 13 42 - 46 38
13 Алавес 33 10 8 15 31 - 38 38
14 Лас Пальмас 34 10 7 17 30 - 43 37
15 Райо Вальекано 33 7 13 13 27 - 42 34
16 Мальорка 33 6 14 13 27 - 39 32
17 Сельта 33 7 10 16 37 - 50 31
18 Кадис 34 4 14 16 23 - 49 26
19 Гранада 33 4 9 20 36 - 61 21
20 Альмерия 33 1 11 21 32 - 67 14
Полная таблица
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Реал Мадрид Кадис Реал - Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа Браим Диас Джуд Беллингем Хоселу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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