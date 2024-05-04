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Германия
04 мая 2024, 15:34 | Обновлено 04 мая 2024, 15:38
727
2

Пока Лунин готовится к ЛЧ. Куртуа выйдет в основе на матч Ла Лиги

Бельгийский вратарь возвращается на поле

04 мая 2024, 15:34 | Обновлено 04 мая 2024, 15:38
727
2
Пока Лунин готовится к ЛЧ. Куртуа выйдет в основе на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе Реала на матч чемпионата Испании против Кадиса, который начнется в 17:15. Бельгийский кипер из-за двух кряду повреждений колена не играл с августа минувшего года.

В запасе остались вратари Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага. Ранее сообщалось, что сегодня Кепа, который покинет команду после завершения сезона, выйдет на второй тайм.

А вот Лунин готовится к ответному поединку Лиги чемпионов против Баварии.

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Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Первый Среди Равных
Поставили б краще Андрія, був би гарантований +1 сухарь в статистику.
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+2
Первый Среди Равных
Проти Кадіса навіть мою бабцю можна в ворота поставити, там всеодно не буде жодного удару в створ воріт Реала. 
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