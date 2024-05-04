Пока Лунин готовится к ЛЧ. Куртуа выйдет в основе на матч Ла Лиги
Бельгийский вратарь возвращается на поле
Вратарь Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе Реала на матч чемпионата Испании против Кадиса, который начнется в 17:15. Бельгийский кипер из-за двух кряду повреждений колена не играл с августа минувшего года.
В запасе остались вратари Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага. Ранее сообщалось, что сегодня Кепа, который покинет команду после завершения сезона, выйдет на второй тайм.
А вот Лунин готовится к ответному поединку Лиги чемпионов против Баварии.
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