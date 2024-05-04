4 мая на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 34-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Кадисом». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда все еще стоит перед одним, но при этом главным заданием - подтвердить свой статус лучшей в Лиге чемпионов. Уже преодолен, казалось, главный барьер: с трудом, за счет сэйвов Лунина, через серию пенальти, но выбили Манчестер Сити. Но сейчас как раз идет сложное противостояние против Баварии. В Мюнхене снова, как и в предыдущих поединках, все закончилось ничьей - обменялись забитыми, в том числе и с пенальти, и закончили 2:2. При этом в Примере все уже де-факто закончено, любая интрига после непростой, даже скандальной, но, главное победы над Барселоной улетучилась. После 3:2 в Эль Класико на поле Реала Сосьедад вышла уже откровенно ротационная команда, но все равно получилось минимально победить за счет единственного гола Гюлера.

Кадис

Клуб не имеет более амбициозных задач, чем продление прописки в Примере. В 2020-м, вернувшись из Сегунды, получилось занять максимальное для себя, двенадцатое место. Потом все сводилось к отчаянной, но успешной борьбе за выживание. Но нынешний сезон желтый субмарин проводит слишком слабо, чтобы рассчитывать на то, что снова получится избежать падения. Был всплеск после прихода Пельегрино, в марте выиграли у Атлетико и Гранады, но за ним последовали новые осечки. Они были вполне ожидаемы, ведь соперниками выступали Барселона (0:1) и Жирона (1:4). Уже с более простой Мальоркой получилось закончить хотя бы ничьей, 1:1. Впрочем, взятое очко не особенно улучшило расклады для аутсайдера.

Статистика личных встреч

После возвращения из Сегунды у желтого субмарина была неплохая серия, он проиграл только 1 матч из четырех. Но все три последних матча закончились победами галактикос.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом столичный гранд. Но он будет экономить силы на прием немцев, а гости сосредоточатся на сохранении 0:0. Ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).