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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.05.2024 17:15 – FT 3 : 0
Кадис
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Испания
04 мая 2024, 19:35 | Обновлено 04 мая 2024, 19:59
2572
0

Реал Мадрид – Кадис – 3:0. Как отыграл Тибо Куртуа? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги

04 мая 2024, 19:35 | Обновлено 04 мая 2024, 19:59
2572
0
Реал Мадрид – Кадис – 3:0. Как отыграл Тибо Куртуа? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Кадис».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищал Тибо Куртуа, который провел первый матч в сезоне.

Ла Лига. 34-й тур. 4 мая

Реал Мадрид – Кадис – 3:0

Голы: Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Диас, 51 мин.

ГОЛ! 2:0 Беллингем, 68 мин.

ГОЛ! 3:0 Хоселу, 90+3 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Кадис Реал - Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин Тибо Куртуа Браим Диас Джуд Беллингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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