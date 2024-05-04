Реал Мадрид – Кадис – 3:0. Как отыграл Тибо Куртуа? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги
4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Кадис».
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Поединок прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищал Тибо Куртуа, который провел первый матч в сезоне.
Ла Лига. 34-й тур. 4 мая
Реал Мадрид – Кадис – 3:0
Голы: Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Диас, 51 мин.
ГОЛ! 2:0 Беллингем, 68 мин.
ГОЛ! 3:0 Хоселу, 90+3 мин.
События матча
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