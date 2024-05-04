4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Кадис».

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Поединок прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищал Тибо Куртуа, который провел первый матч в сезоне.

Ла Лига. 34-й тур. 4 мая

Реал Мадрид – Кадис – 3:0

Голы: Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Диас, 51 мин.

ГОЛ! 2:0 Беллингем, 68 мин.

ГОЛ! 3:0 Хоселу, 90+3 мин.