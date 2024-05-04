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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Лунин проводит впечатляющий сезон. Мы здесь благодаря ему»
Испания
04 мая 2024, 20:13 | Обновлено 04 мая 2024, 21:35
2518
0

АНЧЕЛОТТИ: «Лунин проводит впечатляющий сезон. Мы здесь благодаря ему»

Карло упомянул Андрея на пресс-конференции после матча «Реал» – «Кадис»

04 мая 2024, 20:13 | Обновлено 04 мая 2024, 21:35
2518
0
АНЧЕЛОТТИ: «Лунин проводит впечатляющий сезон. Мы здесь благодаря ему»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Кадис». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а ворота хозяев защищал Тибо Куртуа.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой упомянул Лунина:

«Тибу – очень важная фигура для нас, у нас есть Лунин, который провел впечатляющий сезон, и если мы здесь, то только благодаря Лунину. Но Куртуа вернулся в очень хорошей форме, он очень хорошо выглядит», – сказал Карло.

Видеообзор матча Реал Мадрид – Кадис – 3:0

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Карло Анчелотти пресс-конференция Реал Мадрид Кадис Реал - Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа
Даниил Агарков Источник: Twitter
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