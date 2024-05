АНЧЕЛОТТИ: «Лунин проводит впечатляющий сезон. Мы здесь благодаря ему»

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Кадис». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а ворота хозяев защищал Тибо Куртуа.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой упомянул Лунина:

«Тибу – очень важная фигура для нас, у нас есть Лунин, который провел впечатляющий сезон, и если мы здесь, то только благодаря Лунину. Но Куртуа вернулся в очень хорошей форме, он очень хорошо выглядит», – сказал Карло.

🗣️ Carlo Ancelotti: "Tibu is a very important piece for us, we have Lunin who has had a spectacular season, if we are here it is because of Lunin. But Courtois has returned very well, he looks very good." pic.twitter.com/yrIfkAJVef