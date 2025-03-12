Драма для Ливерпуля, вылет Трубина, потеря очков Шахтером и Динамо
Главные новости за 11 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 марта.
1. Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Бавария сыграет против Интера, Ливерпуль уступил ПСЖ по пенальти
2A. Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Подопечные Арне Слота пропустили в дебюте, не забили и отвратительно били пенальти
2B. Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов
Ответный матч 1/8 финала также завершился победой сине-гранатовых
2C. Бавария разбила Байер на пути в 1/4 финала ЛЧ, выиграв и ответный матч
Мюнхенцы победили во второй игре, забили Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис
2D. Неррадзури – в 1/4 финала. Интер дома одолел Фейеноорд
Команде Симоне Индзаги добыла победу на домашнем стадионе
3. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Гранды украинского футбола дружно потеряли очки в матчах 21-го тура УПЛ
4A. Преимущество тает быстрее снега. Динамо сыграло вничью против Зари в Киеве
Команда Шовковского третий матч подряд проводит на грани и второй раз теряет очки
4B. Как сокращать отрыв от лидера? Шахтер во Львове не смог обыграть Карпаты
Донецкая команда снова потеряла очки
4C. Поражение с неприятным привкусом. Верес нанес разгромное поражение Полесью
«Волки» не только проиграли, но и впервые в новейшей истории пропустили 5 мячей
4D. Шоу одной команды. Александрия не почувствовала сопротивления Оболони
Команда Шищенко допустила безумное количество ошибок на чужом поле
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало хавбека в Александрию
Сергей Булеца продолжит карьеру в команде Руслана Ротаня
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали молодого бразильского форварда
Вальдемир перебрался в львовскую команду
6. Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Илья Волошин продлил контракт с «бланкос» до 2029 года
7. Украина WU-17 проиграла Бельгии и будет бороться, чтобы остаться в Лиге A
Женская украинская сборная после двух туров не набрала ни одного очка
8A. Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Элина в трех сетах переиграла Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал
8B. Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллс
Украинская теннисистка отдала оба сети Чжэн Циньвень
9. Остается два шага до путевки. Юлиан Бойко вышел в полуфинал Q Tour Playoff
Украинский снукерист в 1/4 финала выиграл у Алекса Кленшоу из Англии
10. Два дня большого футбола. Будут определены четвертьфиналисты Лиги чемпионов
На поле могут выйти украинцы: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Александр Зинченко
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