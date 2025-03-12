Драма для Ливерпуля, вылет Трубина, потеря очков Шахтером и Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 марта.

1. Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара

Бавария сыграет против Интера, Ливерпуль уступил ПСЖ по пенальти

2A. Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ

Подопечные Арне Слота пропустили в дебюте, не забили и отвратительно били пенальти

2B. Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов

Ответный матч 1/8 финала также завершился победой сине-гранатовых

2C. Бавария разбила Байер на пути в 1/4 финала ЛЧ, выиграв и ответный матч

Мюнхенцы победили во второй игре, забили Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис

2D. Неррадзури – в 1/4 финала. Интер дома одолел Фейеноорд

Команде Симоне Индзаги добыла победу на домашнем стадионе

3. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

Гранды украинского футбола дружно потеряли очки в матчах 21-го тура УПЛ

4A. Преимущество тает быстрее снега. Динамо сыграло вничью против Зари в Киеве

Команда Шовковского третий матч подряд проводит на грани и второй раз теряет очки

4B. Как сокращать отрыв от лидера? Шахтер во Львове не смог обыграть Карпаты

Донецкая команда снова потеряла очки

4C. Поражение с неприятным привкусом. Верес нанес разгромное поражение Полесью

«Волки» не только проиграли, но и впервые в новейшей истории пропустили 5 мячей

4D. Шоу одной команды. Александрия не почувствовала сопротивления Оболони

Команда Шищенко допустила безумное количество ошибок на чужом поле

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало хавбека в Александрию

Сергей Булеца продолжит карьеру в команде Руслана Ротаня

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали молодого бразильского форварда

Вальдемир перебрался в львовскую команду

6. Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине

Илья Волошин продлил контракт с «бланкос» до 2029 года

7. Украина WU-17 проиграла Бельгии и будет бороться, чтобы остаться в Лиге A

Женская украинская сборная после двух туров не набрала ни одного очка

8A. Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс

Элина в трех сетах переиграла Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал

8B. Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка отдала оба сети Чжэн Циньвень

9. Остается два шага до путевки. Юлиан Бойко вышел в полуфинал Q Tour Playoff

Украинский снукерист в 1/4 финала выиграл у Алекса Кленшоу из Англии

10. Два дня большого футбола. Будут определены четвертьфиналисты Лиги чемпионов

На поле могут выйти украинцы: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Александр Зинченко