ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали молодого бразильского форварда

Клуб УПЛ «Карпаты» объявил о подписании контракта с 18-летним бразильским форвардом Вальдемиром. О сроках соглашения с игроком информации нет.

Львовский клуб сообщил, чти Вальдемир начнет адаптацию к украинскому футболу в составе юношеской команды.

Вальдемир начал заниматься футболом в клубе Бангу из родного города Рио-де-Жанейро. В 2020 перебрался в структуру Ботафого. В прошлом году выступал за команду U17, в составе которой провел 29 матчей и забил 10 голов.

По итогам сезона Вальдемир стал лучшим бомбардиром команды Ботафого U17. Кроме того, он привлекался к матчам команды U20 и провел там три поединка.

