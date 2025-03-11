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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали молодого бразильского форварда
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 18:22 |
841
1

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали молодого бразильского форварда

Вальдемир перебрался в львовскую команду

11 марта 2025, 18:22 |
841
1
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали молодого бразильского форварда
ФК Карпаты. Вальдемир

Клуб УПЛ «Карпаты» объявил о подписании контракта с 18-летним бразильским форвардом Вальдемиром. О сроках соглашения с игроком информации нет.

Львовский клуб сообщил, чти Вальдемир начнет адаптацию к украинскому футболу в составе юношеской команды.

Вальдемир начал заниматься футболом в клубе Бангу из родного города Рио-де-Жанейро. В 2020 перебрался в структуру Ботафого. В прошлом году выступал за команду U17, в составе которой провел 29 матчей и забил 10 голов.

По итогам сезона Вальдемир стал лучшим бомбардиром команды Ботафого U17. Кроме того, он привлекался к матчам команды U20 и провел там три поединка.

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Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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Alexander Киев
Супер! Чемпіонат має рости і клуби повинні бути сильнішими, якщо мріємо бачити гарну гру у єврокубках
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