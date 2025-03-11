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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 23:31 | Обновлено 11 марта 2025, 23:44
1438
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало хавбека в Александрию

Сергей Булеца продолжит карьеру в команде Руслана Ротаня

11 марта 2025, 23:31 | Обновлено 11 марта 2025, 23:44
1438
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало хавбека в Александрию
ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

26-летний украинский хавбек Сергей Булеца официально покинул киевское Динамо.

Булеца стал игроком Александрии. Как сообщает портал Transfermarkt, контракт рассчитан до лета 2027 года.

Соглашение Булецы с киевлянами было действительно до лета 2026, но футболист оказался не нужным бело-синим.

Булеца текущий сезон начинал в составе польской Лехии Гданьск, где играл на правах аренды, однако не сумел закрепиться в стартовом составе.

Сергей – воспитанник ужгородского футбола, с сезона 2015/16 оказался в системе Динамо. Выступал за юношескую и молодежную команды клуба, но в первой команде не закрепился. Играл на правах аренды, помимо Лехии, за Днепр-1 (2019 – 2021) и Зарю (2021 – 2022).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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