ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало хавбека в Александрию

26-летний украинский хавбек Сергей Булеца официально покинул киевское Динамо.

Булеца стал игроком Александрии. Как сообщает портал Transfermarkt, контракт рассчитан до лета 2027 года.

Соглашение Булецы с киевлянами было действительно до лета 2026, но футболист оказался не нужным бело-синим.

Булеца текущий сезон начинал в составе польской Лехии Гданьск, где играл на правах аренды, однако не сумел закрепиться в стартовом составе.

Сергей – воспитанник ужгородского футбола, с сезона 2015/16 оказался в системе Динамо. Выступал за юношескую и молодежную команды клуба, но в первой команде не закрепился. Играл на правах аренды, помимо Лехии, за Днепр-1 (2019 – 2021) и Зарю (2021 – 2022).