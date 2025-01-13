В поисках команды. Полузащитник Динамо покинул заграничный клуб

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца, который провел первую часть сезона в гданьской «Лехии», покинул польский клуб, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, 25-летний футболист попрощался с польской командой, несмотря на то, что его арендное соглашение действовало до конца сезона. Агенты игрока ищут варианты продолжения карьеры для своего клиента.

В текущем сезоне Сергей Булеца провел 8 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что защитник киевского «Динамо» получил травму.