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  4. В поисках команды. Полузащитник Динамо покинул заграничный клуб
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 07:39 |
247
0

В поисках команды. Полузащитник Динамо покинул заграничный клуб

Сергей Булеца покинул «Лехию»

13 января 2025, 07:39 |
247
0
В поисках команды. Полузащитник Динамо покинул заграничный клуб
ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца, который провел первую часть сезона в гданьской «Лехии», покинул польский клуб, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, 25-летний футболист попрощался с польской командой, несмотря на то, что его арендное соглашение действовало до конца сезона. Агенты игрока ищут варианты продолжения карьеры для своего клиента.

В текущем сезоне Сергей Булеца провел 8 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что защитник киевского «Динамо» получил травму.

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Данііл Киріяка Источник: Динамо Киев от Шурика
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