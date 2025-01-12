Защитник Динамо получил травму. Насколько серьезная ситуация?

Центральный защитник «Динамо» Денис Попов во время подготовительного сбора, проводимого командой в Турции, получил незначительное повреждение.

Поэтому Денис пропустил первые два контрольных матча команды на учебно-тренировочных сборах.

Киевская команда сыграла спарринги против немецкого «Магдебурга» (1:3) и румынского ФКСБ (2:1).

В ближайшее время игрок пройдет обследование, по итогам которого медицинский персонал сделает вывод о приблизительном сроке реабилитации.