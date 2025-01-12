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  4. Защитник Динамо получил травму. Насколько серьезная ситуация?
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 23:59 |
355
0

Защитник Динамо получил травму. Насколько серьезная ситуация?

Денис Попов пропустил два контрольных матча в Турции

12 января 2025, 23:59 |
355
0
Защитник Динамо получил травму. Насколько серьезная ситуация?
ФК Динамо. Денис Попов

Центральный защитник «Динамо» Денис Попов во время подготовительного сбора, проводимого командой в Турции, получил незначительное повреждение.

Поэтому Денис пропустил первые два контрольных матча команды на учебно-тренировочных сборах.

Киевская команда сыграла спарринги против немецкого «Магдебурга» (1:3) и румынского ФКСБ (2:1).

В ближайшее время игрок пройдет обследование, по итогам которого медицинский персонал сделает вывод о приблизительном сроке реабилитации.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Денис Попов травма
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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