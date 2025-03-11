Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два дня большого футбола. Будут определены четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Лига чемпионов
11 марта 2025, 16:50 | Обновлено 11 марта 2025, 17:48
466
1

Два дня большого футбола. Будут определены четвертьфиналисты Лиги чемпионов

На поле могут выйти украинцы: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Александр Зинченко

11 марта 2025, 16:50 | Обновлено 11 марта 2025, 17:48
466
1
Два дня большого футбола. Будут определены четвертьфиналисты Лиги чемпионов
УЕФА

Вечером 11 и 12 марта состоятся ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

За два дня пройдут 8 ярких поединков ЛЧ, включая два дерби – немецкое и мадридское.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 марта португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным будет играть против испанской Барселоны (0:1 в первом матче).

Также болельщики увидят немецкое дерби между топ-клубами Бундеслиги – второй матч проведут Бавария и Байер (3:0 в первой игре).

Кроме того, запланировано супершоу: Ливерпуль – ПСЖ, английский клуб имеет гандикап в один мяч (1:0). Итальянский Интер после выездной победы (2:0) будет принимать Фейеноорд из Нидерландов.

12 марта испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным проведет дерби против Атлетико Мадрид (2:1 неделей ранее).

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко, имея огромный перевес (7:1), на выезде встретится с нидерландским клубом ПСВ Эйндховен.

В Бирмингеме встретятся английская Астон Вилла и бельгийский Брюгге (3:1 в первом матче), а французский Лилль будет принимать немецкую Боруссию Дортмунд после ничьей на предыдущей неделе (1:1).

Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. Ответные матчи

11 марта

  • 19:45. Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – [первый матч – 1:0]
  • 22:00. Байер (Германия) – Бавария (Германия) – [первый матч – 0:3]
  • 22:00. Интер (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – [первый матч – 2:0]
  • 22:00. Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – [первый матч – 1:0]

12 марта

  • 19:45. Лилль (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия) – [первый матч – 1:1]
  • 22:00. Арсенал (Англия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – [первый матч – 7:1]
  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – Брюгге (Бельгия) – [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – Реал Мадрид (Испания) – [первый матч – 1:2]

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика

По теме:
Ливерпуль предпримет последнюю попытку продлить контракт с защитником
Ливерпуль на 99,6% – чемпион АПЛ. Когда команда может оформить титул
Микель АРТЕТА: «Арсенал стремится побеждать в каждом турнире»
Лига чемпионов статистические расклады Ливерпуль Барселона Лилль Астон Вилла Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Интер Милан Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Александр Зинченко Андрей Лунин Фейеноорд выбор редакции ПСЖ ПСВ Анатолий Трубин Барселона - Бенфика Байер - Бавария Интер - Фейеноорд Ливерпуль - ПСЖ Арсенал - ПСВ Атлетико - Реал Мадрид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Футбол | 11 марта 2025, 00:07 11
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры

Именитый украинский голкипер опубликовал прощальный пост в социальных сетях

Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Теннис | 11 марта 2025, 01:02 0
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50

Коко в двух сетах разобралась с Марией Саккари на тысячнике в США

Сыграет ли Алиссон? Стали известны составы Карпат и Шахтера
Футбол | 11.03.2025, 16:53
Сыграет ли Алиссон? Стали известны составы Карпат и Шахтера
Сыграет ли Алиссон? Стали известны составы Карпат и Шахтера
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.03.2025, 16:00
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Футбол | 11.03.2025, 08:17
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
буде цікаво подивитися на матч Ліверпуля з ПСЖ, чи зможе в цьому матчі Ліверпуль створити більше ніж в першому
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 7
Бокс
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
10.03.2025, 08:01
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
10.03.2025, 01:36 12
Теннис
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
09.03.2025, 19:46 24
Футбол
Неймар дал важное обещание Барселоне
Неймар дал важное обещание Барселоне
10.03.2025, 01:37
Футбол
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
09.03.2025, 20:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем