Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Испания
11 марта 2025, 16:13 |
645
2

Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине

Илья Волошин продлил контракт с «бланкос» до 2029 года

11 марта 2025, 16:13 |
645
2
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Instagram. Илья Волошин

Мадридский «Реал» продлил контракт с украинским голкипером.

Руководство «сливочных» приняло решение продлить контракт с 19-летним вратарем Ильей Волошиным. Волошин сейчас выступает за молодежные команды мадридского гранда. Руководство «Реала» считает Волошина одним из самых ярких талантов своей академии.

Волошин перешел в «Реал» зимой 2024 года. Сообщалось, что на молодого таланта претендовал и мадридский «Атлетико», но Илью убедил перейти в «Реал» голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

По теме:
Наставник Жироны: «Я не думаю о Европе, мы можем вылететь из Ла Лиги»
Спас команду. Лидер сборной Украины получил официальное признание
Сколько получил Цыганков? Известна оценка украинца за матч с Эспаньолом
Илья Волошин Реал Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Теннис | 11 марта 2025, 01:02 0
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50

Коко в двух сетах разобралась с Марией Саккари на тысячнике в США

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника
Футбол | 10 марта 2025, 16:59 9
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника

Костышин вернулся в команду

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.03.2025, 11:07
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Футбол | 11.03.2025, 00:07
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Александрия – Оболонь – 4:0. Дубль Филиппова. Видео голов и обзор
Футбол | 11.03.2025, 16:10
Александрия – Оболонь – 4:0. Дубль Филиппова. Видео голов и обзор
Александрия – Оболонь – 4:0. Дубль Филиппова. Видео голов и обзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
В ціла українська воротарська діаспора в іспанських клубах)
Ответить
0
umnuy2
намарадёрят знатно наших талантов
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 7
Бокс
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
10.03.2025, 07:54 7
Бокс
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
10.03.2025, 18:45 63
Футбол
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 9
Футбол
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
10.03.2025, 08:01
Бокс
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
10.03.2025, 11:25
Футбол
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем