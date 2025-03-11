Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине

Мадридский «Реал» продлил контракт с украинским голкипером.

Руководство «сливочных» приняло решение продлить контракт с 19-летним вратарем Ильей Волошиным. Волошин сейчас выступает за молодежные команды мадридского гранда. Руководство «Реала» считает Волошина одним из самых ярких талантов своей академии.

Волошин перешел в «Реал» зимой 2024 года. Сообщалось, что на молодого таланта претендовал и мадридский «Атлетико», но Илью убедил перейти в «Реал» голкипер сборной Украины Андрей Лунин.