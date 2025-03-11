Испания11 марта 2025, 16:13 |
645
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Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Илья Волошин продлил контракт с «бланкос» до 2029 года
11 марта 2025, 16:13 |
645
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Мадридский «Реал» продлил контракт с украинским голкипером.
Руководство «сливочных» приняло решение продлить контракт с 19-летним вратарем Ильей Волошиным. Волошин сейчас выступает за молодежные команды мадридского гранда. Руководство «Реала» считает Волошина одним из самых ярких талантов своей академии.
Волошин перешел в «Реал» зимой 2024 года. Сообщалось, что на молодого таланта претендовал и мадридский «Атлетико», но Илью убедил перейти в «Реал» голкипер сборной Украины Андрей Лунин.
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