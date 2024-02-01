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Испания
01 февраля 2024, 10:20 | Обновлено 01 февраля 2024, 10:22
222
0

На Волошина претендовал Атлетико. Лунин убедил украинца перейти в Реал

Еще один вратарь присоединится к королевскому клубу

01 февраля 2024, 10:20 | Обновлено 01 февраля 2024, 10:22
222
0
На Волошина претендовал Атлетико. Лунин убедил украинца перейти в Реал
Marca. Илья Волошин

17-летний украинский голкипер Илья Волошин подпишет контракт (официально трансфер не объявили) с мадридским «Реалом», покинув «Райо Махадаонда».

Андрей Писный, первый тренер 17-летнего Ильи Волошина, рассказал о переходе украинского вундеркинда в «Реал».

«Илья рассказывал, что в летнее межсезонье 2023 года у «Райо Махадаонда» был спарринг с «Реалом Б», и тренер его выпустил на последние 25 минут. И сразу после игры его уже по обе стороны поля ждали скауты «Атлетико» (Мадрид) и «Реала» (Мадрид).

Илью сразу повезли в «Атлетико», показать резиденцию. А через несколько дней его увезли уже в «Реал». Там Волошин встретил Андрей Лунин и провел ему экскурсию по резиденции. И после этого Илья решил подписать контракт с «Реалом», – сказал скаут.

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трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин Райо Махадаонда трансферы Ла Лиги Илья Волошин
Источник Украинский футбол
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