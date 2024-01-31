ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
Илья будет выступать за молодежную команду королевского клуба
17-летний украинский голкипер Илья Волошин прибыл в офиса мадридского «Реала».
Сообщается, что украинец подпишет контракт с «Реалом» до 2026 года. Волошин покинет «Райо Махадаонда» и будет выступать за молодежную команду королевского клуба.
Отметим, что в составе «Реала» выступает еще один украинский кипер Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что его соглашение действительно до завершения сезона 2024/25.
Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, где играл с 2014 года по 2019 год.
В Испании Илью называют «новым Луниным». В первую очередь, украинца отмечают за рост – более 2 метров. Также Волошин отлично играет ногами и практически безошибочно отдает как короткие, так и длинные передачи.
ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
🚨 Illia Voloshyn llega a las oficinas de Valdebebas para cerrar su contrato.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2024
📝 El portero firmará con el Real Madrid hasta 2026.
📹 @marcosdlarocha. pic.twitter.com/30XoPsch9K
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