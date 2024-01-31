17-летний украинский голкипер Илья Волошин прибыл в офиса мадридского «Реала».

Сообщается, что украинец подпишет контракт с «Реалом» до 2026 года. Волошин покинет «Райо Махадаонда» и будет выступать за молодежную команду королевского клуба.

Отметим, что в составе «Реала» выступает еще один украинский кипер Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что его соглашение действительно до завершения сезона 2024/25.

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, где играл с 2014 года по 2019 год.

В Испании Илью называют «новым Луниным». В первую очередь, украинца отмечают за рост – более 2 метров. Также Волошин отлично играет ногами и практически безошибочно отдает как короткие, так и длинные передачи.

ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта