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  4. ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
Испания
31 января 2024, 19:40 | Обновлено 31 января 2024, 20:20
3894
4

ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта

Илья будет выступать за молодежную команду королевского клуба

31 января 2024, 19:40 | Обновлено 31 января 2024, 20:20
3894
4
ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
Instagram. Илья Волошин

17-летний украинский голкипер Илья Волошин прибыл в офиса мадридского «Реала».

Сообщается, что украинец подпишет контракт с «Реалом» до 2026 года. Волошин покинет «Райо Махадаонда» и будет выступать за молодежную команду королевского клуба.

Отметим, что в составе «Реала» выступает еще один украинский кипер Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что его соглашение действительно до завершения сезона 2024/25.

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, где играл с 2014 года по 2019 год.

В Испании Илью называют «новым Луниным». В первую очередь, украинца отмечают за рост – более 2 метров. Также Волошин отлично играет ногами и практически безошибочно отдает как короткие, так и длинные передачи.

ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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fedd1979
Скажімо так, з 17-річними бразильцями, в яких вірять, дворічні контракти не укладають. Дворічні контракти укладають з тими, кого беруть провсяк випадок - а раптом. Але я не применшую цим заслуги хлопця. Просто не побрібно надто гучних передчасних дифірамбів.
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+3
Людмила Павловська
Поки молодий, нехай гроші заробляє.
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0
Александр
Без труда станет первым номером в Реале вытеснив куртуа и лунина 
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-3
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