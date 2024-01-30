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  4. «Перестоит» Лунина? Стали известны детали контракта Волошина с Реалом
Испания
30 января 2024, 20:01 |
881
0

«Перестоит» Лунина? Стали известны детали контракта Волошина с Реалом

Илья подпишет соглашение с королевским клубом 31 января

30 января 2024, 20:01 |
881
0
«Перестоит» Лунина? Стали известны детали контракта Волошина с Реалом
Instagram. Илья Волошин

29 января появилась информация, что 17-летний украинский голкипер Илья Волошин в ближайшее время станет полноценным игроком мадридского «Реала».

Волошин покинет «Райо Махадаонда» и будет выступать за молодежную команду королевского клуба.

Украинец подпишет соглашение со «сливочными» 31 января, когда в Испании закроется зимнее трансферное окно.

Издание Planeta Realmadrid сообщает, что контракт будет рассчитан до 2026 года.

Отметим, что в составе «Реала» выступает еще один украинский кипер Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что его соглашение действительно до завершения сезона 2024/25.

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Илья Волошин трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Райо Махадаонда Андрей Лунин
Источник PlanetarealMadrid
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