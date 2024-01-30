«Перестоит» Лунина? Стали известны детали контракта Волошина с Реалом

29 января появилась информация, что 17-летний украинский голкипер Илья Волошин в ближайшее время станет полноценным игроком мадридского «Реала».

Волошин покинет «Райо Махадаонда» и будет выступать за молодежную команду королевского клуба.

Украинец подпишет соглашение со «сливочными» 31 января, когда в Испании закроется зимнее трансферное окно.

Издание Planeta Realmadrid сообщает, что контракт будет рассчитан до 2026 года.

Отметим, что в составе «Реала» выступает еще один украинский кипер Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что его соглашение действительно до завершения сезона 2024/25.