Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время

17-летний украинский голкипер Илья Волошин присоединится к мадридскому «Реалу» уже на этой неделе.

Об этом сообщает популярное испанское издание Relevo. Волошин покинет «Райо Махадаонда» и станет полноценным игроком «сливочных». Контракт с королевским клубом он подписал еще в августе 2023 года.

В Испании Илью называют «новым Луниным». В первую очередь, украинца отмечают за рост – более 2 метров. Также Волошин отлично играет ногами и практически безошибочно отдает как короткие, так и длинные передачи.

Relevo также сравнило Волошина с Де Хеа, найдя сходство во внешности. Стоит отметить, что у Илья обе ноги рабочие.

В сезоне 2023/24 Илья провел 8 сухих матчей из 11 в составе «Райо». Лишь в одной игре он пропустил 2 гола (против «Хетафе»).

«У него типичный характер тамошнего человека. Он мало говорит. Он очень холоден и делает немного странные вещи. Но он все останавливает. У него, несомненно, есть условия для выступления в первой лиге», – сказал представитель «Райо Махадаонда».

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, где играл с 2014 года по 2019 год.

«Прощание Волошина с первым мадридским клубом, выбравшим его, стало концом одной главы и началом другой. Самое интересное начинается сейчас», – пишет Relevo.