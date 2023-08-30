Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Илья Волошин близок к переходу в королевский клуб
Мадридский «Реал» близок к подписанию украинского вратаря «Райо Махадаонды» Ильи Волошина, сообщает испанский журналист Рамон Альварес Де Мон.
16-летний вратарь уже согласовал условия личного контракта с мадридцами, клубам осталось договориться между собой о сумме потенциального трансфера.
Илью, в первую очередь, отмечают в Испании за рост – более 2 метров. В мае 2023 года он дебютировал за сборную Украины U-16.
Напомним, за «Реал» Мадрид уже выступает один украинец - Андрей Лунин. Он присоединился к королевскому клубу летом 2018 года. Андрей может покинуть команду в конце сезона, так как его контракт заканчивается летом 2024 года.
🚨El Real Madrid está muy cerca de fichar al portero Illia Voloshyn, meta ucraniano de 16 años que supera los 2 metros y milita en el Rayo Majadahonda. El Madrid está negociando con el Rayo tras haber alcanzado un acuerdo con el jugador. Me dicen que es un proyectazo de portero.— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) August 30, 2023
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