Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Испания
30 августа 2023, 15:14 | Обновлено 30 августа 2023, 15:59
2739
0

Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря

Илья Волошин близок к переходу в королевский клуб

30 августа 2023, 15:14 | Обновлено 30 августа 2023, 15:59
2739
0
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» близок к подписанию украинского вратаря «Райо Махадаонды» Ильи Волошина, сообщает испанский журналист Рамон Альварес Де Мон.

16-летний вратарь уже согласовал условия личного контракта с мадридцами, клубам осталось договориться между собой о сумме потенциального трансфера.

Илью, в первую очередь, отмечают в Испании за рост – более 2 метров. В мае 2023 года он дебютировал за сборную Украины U-16.

Напомним, за «Реал» Мадрид уже выступает один украинец - Андрей Лунин. Он присоединился к королевскому клубу летом 2018 года. Андрей может покинуть команду в конце сезона, так как его контракт заканчивается летом 2024 года.

По теме:
Ансу Фати может оказаться в Тоттенхэме
Бонуччи направил «Ювентусу» повторный запрос о возвращении в состав
Рафинья заменит Винисиуса в сборной Бразилии
Илья Волошин Реал Мадрид Райо Махадаонда трансферы трансферы Ла Лиги Андрей Лунин
Источник Twitter
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Теннис | 30 августа 2023, 06:15 0
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open

Украинку ждет вторая игра на кортах в Нью-Йорке

Черно-белый Стамбул: кто поддерживает Бешикташ
Футбол | 30 августа 2023, 11:00 1
Черно-белый Стамбул: кто поддерживает Бешикташ
Черно-белый Стамбул: кто поддерживает Бешикташ

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о ярых поклонниках турецкого гранда

Сбили почти все. Силы ПВО отразили крупную атаку российских террористов
Война | 30.08.2023, 12:25
Сбили почти все. Силы ПВО отразили крупную атаку российских террористов
Сбили почти все. Силы ПВО отразили крупную атаку российских террористов
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 30.08.2023, 00:11
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Теннис | 29.08.2023, 23:00
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шесть лучших трансферов свободных агентов в АПЛ нынешним летом
Шесть лучших трансферов свободных агентов в АПЛ нынешним летом
28.08.2023, 14:36 1
Футбол
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
28.08.2023, 08:07
Бокс
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
30.08.2023, 07:35
Футбол
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
28.08.2023, 09:42 6
Бокс
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
29.08.2023, 08:44 1
Бокс
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
28.08.2023, 23:40 9
Волейбол
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
28.08.2023, 19:30
Футбол
Мазяр после работы в Казахстане нашел команду в Украине
Мазяр после работы в Казахстане нашел команду в Украине
28.08.2023, 12:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем