Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря

Мадридский «Реал» близок к подписанию украинского вратаря «Райо Махадаонды» Ильи Волошина, сообщает испанский журналист Рамон Альварес Де Мон.

16-летний вратарь уже согласовал условия личного контракта с мадридцами, клубам осталось договориться между собой о сумме потенциального трансфера.

Илью, в первую очередь, отмечают в Испании за рост – более 2 метров. В мае 2023 года он дебютировал за сборную Украины U-16.

Напомним, за «Реал» Мадрид уже выступает один украинец - Андрей Лунин. Он присоединился к королевскому клубу летом 2018 года. Андрей может покинуть команду в конце сезона, так как его контракт заканчивается летом 2024 года.