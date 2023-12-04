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Испания
04 декабря 2023, 19:08 | Обновлено 04 декабря 2023, 19:14
3965
14

Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом

Испанский журналист поделился шокирующими новостями

04 декабря 2023, 19:08 | Обновлено 04 декабря 2023, 19:14
3965
14
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продлил контракт с клубом, сообщает журналист испанского издания El Chiringuito Маркос Бенито.

Источник отмечает, что действующее соглашение 24-летнего футболиста с королевским клубом будет действовать до завершения сезона 2024/25, а не 2023/24. Украинец тайно продлил контракт с «Реалом» в течение первых лет пребывания в клубе.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» Мадрид 7 матчей, пропустив 4 гола. В 4 поединках украинец сумел сохранить ворота «сухими». Ранее сообщалось, что в подписании Андрея Лунина заинтересован «Вильярреал».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Источник El Chiringuito TV
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Комментарии 14
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Mr Voevudskiy
Жизнь-мечта)
Тусишь в Европе, рубишь капусту, ходишь на трени 3-4 раза в неделю и 5 -7 раз в году играешь реальные матчи
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+4
Burevestnik
якщо це дійсно так і Луніну все подобається в Реалі, то інших це не стосується. 
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+3
roman75zpr
Что ж... теперь главное, чтобы Кепа и Куртуа на лавке не сорились ))
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+3
myroslavmail
тут  же ж пише що він продовжив контракт не "на днях", а ще впродовж перших років ...
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Nordenus
Значит еще полтора года сидеть на банке, ясно понятно...
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+2
Олександр
Все кто играет в реале говорят что мечтают здесь играть до конца жизни .великолепные условия 
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+1
Віктор Коробка
"Таємно продовжив контракт протягом перших років перебування в Реалі". Хтось щось зрозумів? Дуже схоже на качку.
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0
Alex86 1
Не ну в принципе не так все и страшно, если они не берут испанца вторым, а этот будет (похоже положение его устроило такое), а если нет, то очевидно что не для того что б он был третьим, поскольку тогда его просто отдадут в аренду с правом выкупа, для чего собстсвенно и делалось продление, а именно получить за него $, бо он далеко не самый плохой вратарь.
Другой вопрос что он мог снять сливки как свободный агент и идти куда предложат и там уже смотреть потянет ли он быть № 1, но это, похоже, уже совсем другая история ... 
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0
Sheva19
Крест на карьере .Нравиться человеку лавку паралировать.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
naverland
Да уж. Думаю ещё много разговоров до конца сезона будет 
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-1
Remark
Поживемо побачимо. Продовжив він чи ні.
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-2
Гагик Пердонян
не зря он кобылу свою водил на стадион... нда чувак... если так то карьера уже просрана
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-3
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