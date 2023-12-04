Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продлил контракт с клубом, сообщает журналист испанского издания El Chiringuito Маркос Бенито.

Источник отмечает, что действующее соглашение 24-летнего футболиста с королевским клубом будет действовать до завершения сезона 2024/25, а не 2023/24. Украинец тайно продлил контракт с «Реалом» в течение первых лет пребывания в клубе.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» Мадрид 7 матчей, пропустив 4 гола. В 4 поединках украинец сумел сохранить ворота «сухими». Ранее сообщалось, что в подписании Андрея Лунина заинтересован «Вильярреал».