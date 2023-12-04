Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Испанский журналист поделился шокирующими новостями
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продлил контракт с клубом, сообщает журналист испанского издания El Chiringuito Маркос Бенито.
Источник отмечает, что действующее соглашение 24-летнего футболиста с королевским клубом будет действовать до завершения сезона 2024/25, а не 2023/24. Украинец тайно продлил контракт с «Реалом» в течение первых лет пребывания в клубе.
В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» Мадрид 7 матчей, пропустив 4 гола. В 4 поединках украинец сумел сохранить ворота «сухими». Ранее сообщалось, что в подписании Андрея Лунина заинтересован «Вильярреал».
🚨 El CONTRATO de LUNIN con el REAL MADRID termina en JUNIO de 2025.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 4, 2023
📝 Tras su cesión con el Leganés en la temporada 18/19, el club blanco le prolongó un año más su vinculación.
ℹ️ Información de @marcosbenito9. pic.twitter.com/KBqAmLpB8f
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Marca сообщает, что Лунин останется на скамейке для запасных
Изначально планировалось, что Деонтей сразится против Мартина Баколе
Тусишь в Европе, рубишь капусту, ходишь на трени 3-4 раза в неделю и 5 -7 раз в году играешь реальные матчи
Другой вопрос что он мог снять сливки как свободный агент и идти куда предложат и там уже смотреть потянет ли он быть № 1, но это, похоже, уже совсем другая история ...