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Астон Вилла
12.03.2025 22:00 - : -
Брюгге
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Лига чемпионов
10 марта 2025, 20:57 |
65
0

Астон Вилла – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 марта в 22:00 по Киеву

10 марта 2025, 20:57 |
65
0
Астон Вилла – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» – «Брюгге». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Астон Вилла

«Астон Вилла» стала восьмой в основном этапе Лиги чемпионов. Команда в восьми матчах набрала 16 очков (5 побед, 1 ничья и 2 поражения). Одно из них – от «Брюгге». Но в первом матче 1/8 финала «Астон Вилла» взяла убедительный реванш со счетом 3:1. В чемпионате Англии «Астон Вилла» пока не попадает в зону еврокубков. В предыдущем туре «Астон Вилла» в гостях обыграла «Бренфорд» (1:0).

Брюгге

В основном этапе Лиги чемпионов «Брюгге» набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения). Столько же очков было у «Манчестер Сити», «Спортинга» и «Динамо» Загреб. Но у представителя Хорватии была худшая разница мячей и команда стала единственной из четверки, кто не прошел в следующий этап. В 1/16 финала «Брюгге» встречался с «Аталантой». Итальянцы считались явным фаворитом, но «Брюгге» одержал две победы (2:1 дома и 3:1 в гостях) и вышел в 1/8 финала. А вот в первом матче с «Астон Виллой» «Брюгге» проиграл 1:3. В чемпионате Бельгии «Брюгге» идет на втором месте. Отставание от «Генка» составляет 9 очков. В предыдущем туре «Брюгге» одержал победу над «Серкль Брюгге» со счетом 3:1.

Личные встречи

Помимо первого матча 1/8 финала, команды встречались в этом сезоне на этапе лиги. Игра состоялась в Бельгии 6 ноября 2024 года и закончилась победой «Брюгге» со счетом 1:0.

«Астон Вилла» – «Брюгге»: ключевая статистика и тренды

В Лиге чемпионов «Брюгге» забивает в среднем по 1,18 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» составляет 1,78 гола за матч.

Возможные составы

  • «Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Гарсия, Богарде, Конса, Тилеманс, Макгинн, Бейли, Рэшфорд, Ассенсио, Уоткинс.
  • «Брюгге»: Миньоле, Сейс, Ордоньес, Мехеле, де Кейпер, Яшари, Ветлесен, Ольсен, Ванакен, Цолис, Ютгла.

Прогноз

Возможно, как и в первом матче, забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
12 марта 2025 -
22:00
Брюгге
Забьют обе команды 1,71 Сделать ставку
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Астон Вилла Брюгге Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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