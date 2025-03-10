Шахтер и 3-я ОШБр собирают средства на бронеавтомобили

ФК «Шахтер» вместе с 3-й ОШБр ВСУ запустили совместную кампанию «Билет на Донбасс Арену» в рамках сбора «Вывозим» для аккумуляции средств на приобретение бронированных машин, которые будут помогать с эвакуацией раненых героев.

Каждый из нас помнит последний матч на «Донбасс Арене», яркий состав команды и эмоции, которые до сих пор живут в наших сердцах. Чтобы снова почувствовать эту магию, мы все можем сделать необходимый вклад, присоединившись к сбору. Поддерживайте нашу инициативу и делайте донаты – ваша помощь важна!

Каждый донат – это не только помощь, но и возможность получить крутые подарки:

▪️ все, кто задонатит от 100 гривен, получат уникальный билет на «Донбасс Арену» в виде скина банковской карты monobank;

▪️ донат от 20 000 гривен и более дает возможность посетить тренировку «Шахтера», сделать фото с игроками и получить их автографы;

▪️ все, кто задонатит от 50 000 гривен, получат приглашение на фотосессию с командой и тренерским штабом перед стартом следующего сезона.

Также среди всех, кто сделает взнос, будет разыграно 11 футболок игроков «Шахтера», которые принимали участие в последнем матче команды на «Донбасс Арене».