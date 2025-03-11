Ливерпуль на 99,6% – чемпион АПЛ. Когда команда может оформить титул
Однако рекордов по очкам и раннему чемпионству не будет
Ливерпуль в гонке за титул АПЛ имеет 15 очков преимущества перед Арсеналом, который идет на второй позиции. Ни одна команда с 1889 года, когда есть возможность вести подсчет, не потеряла титул чемпиона Англии, имея такой перевес в марте.
Статистический портал Opta дает Красным 99,6% шансов на титул. Ливерпулю нужно завоевать 16 очков из доступных 27, чтобы стать чемпионом.
Если Ливерпуль выиграет следующие пять матчей, а Арсенал – следующие шесть, что команде Арне Слота хватит одного очка во встрече 3 мая против Челси, чтобы оформить титул.
Интересно, что из-за Лиги чемпионов и Кубка Лиги Ливерпуль в марте больше не будет проводить матчи АПЛ.
Рекордом АПЛ по самому раннему титулу владеет как раз Ливерпуль, который в сезоне 2019/20 завоевал чемпионство за семь туров до конца. Побить этот результат сейчас не удастся.
Рекорд Манчестер Сити по количеству очков за сезон (100) Ливерпуль уже не побьет – команда сможет максимум набрать 97 пунктов.
Если Красные станут чемпионами, то завоюют 20-й титул и повторят рекорд Манчестер Юнайтед.
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