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Англия
11 марта 2025, 16:53 | Обновлено 11 марта 2025, 16:59
959
3

Ливерпуль на 99,6% – чемпион АПЛ. Когда команда может оформить титул

Однако рекордов по очкам и раннему чемпионству не будет

11 марта 2025, 16:53 | Обновлено 11 марта 2025, 16:59
959
3
Ливерпуль на 99,6% – чемпион АПЛ. Когда команда может оформить титул
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в гонке за титул АПЛ имеет 15 очков преимущества перед Арсеналом, который идет на второй позиции. Ни одна команда с 1889 года, когда есть возможность вести подсчет, не потеряла титул чемпиона Англии, имея такой перевес в марте.

Статистический портал Opta дает Красным 99,6% шансов на титул. Ливерпулю нужно завоевать 16 очков из доступных 27, чтобы стать чемпионом.

Если Ливерпуль выиграет следующие пять матчей, а Арсенал – следующие шесть, что команде Арне Слота хватит одного очка во встрече 3 мая против Челси, чтобы оформить титул.

Интересно, что из-за Лиги чемпионов и Кубка Лиги Ливерпуль в марте больше не будет проводить матчи АПЛ.

Рекордом АПЛ по самому раннему титулу владеет как раз Ливерпуль, который в сезоне 2019/20 завоевал чемпионство за семь туров до конца. Побить этот результат сейчас не удастся.

Рекорд Манчестер Сити по количеству очков за сезон (100) Ливерпуль уже не побьет – команда сможет максимум набрать 97 пунктов.

Если Красные станут чемпионами, то завоюют 20-й титул и повторят рекорд Манчестер Юнайтед.

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Иван Зинченко Источник: BBC
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Комментарии 3
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Prokop_Andriy
ну цього року в апл виграє той у кого менше проблем, так получилось що лише Ліверпуль показує впевнену гру
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0
protasov_lyopu_dadaj
неинтересный чемп получился. все соперники в жопе, ливер этим воспользовался, как когда то лестер
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-1
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