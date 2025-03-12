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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 08:01 |
1009
0

Главный тренер Карпат объяснил, как удалось отобрать очки у Шахтера

Владислав Лупашко радуется тому, что его команда играла смело

12 марта 2025, 08:01 |
1009
0
Главный тренер Карпат объяснил, как удалось отобрать очки у Шахтера
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал ничью в матче 21-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:0).

– Хочу объяснить, что мы после «Ворсклы» собрались на базе и традиционно подготовили разбор игры и маленькое видео, чтобы наши игроки поняли, что мы можем быть адаптивными. В нашем понимании психологию украинского футболиста надо кардинально менять. Для того, чтобы он понимал, что с первой до последней минуты он должен работать. Когда мы делали это в течение полугода, то мы заставляли быть бескомпромиссными, постоянно играть смело против любого соперника. Мы увидели много моментов, что мы готовы. Показали это футболистам и сказали, что сейчас сыграем так со взглядом в будущее. Когда нам важен каждый балл, когда мы можем отдать пространство. Мы давили «Шахтер» на десять метров ниже линии их штрафной площадки. Мы забрали это большое пространство за спинами наших защитников в первых матчах. В этой зоне мы начинали работать. «Шахтер» нас заставлял отходить к середине поля своими действиями, это их заслуга. В целом мы говорили, что должны давить и не быть пассивными. Мы могли быть более агрессивными, если бы сняли Бруниньо с игры. Игрок, который бы вышел, был бы более динамичным и нацеленным на отбор мяча. Бруниньо дает существенную разницу на мяче. Перед матчем я спросил, вспоминает ли он первую игру против «Шахтера». Он ответил, что она была катастрофическая. Мы его тогда заменили после первого тайма. Я ему сказал, что у него очень высокий уровень. Бруниньо – один из лучших бразильских футболистов в УПЛ. Сменив его, мы имели бы большую прагматичность в своих решениях. Однако мы хотели дарить красоту и качество работы на мяче в его исполнении. Он много разогнал атак и создавал возможности.

– Как вам уровень судейства сегодня?

– Уровень судейства в Украине очень вырос. Я слышу много нареканий. Честно скажу, что есть еще несколько судей, которые хотят постоянно свистеть и сбивать темп игры. Однако большинство арбитров дают играть. Я радуюсь этому. Я играл в футбол и знаю, когда игра превращается в свистки, штрафные. Сейчас этого меньше.

– «Карпаты» радуются ничьей или вы были ближе, чтобы получить три очка?

– Это очень общий вопрос. В нашем понимании «Карпаты» – это фанаты, болельщики, клуб, команда, очень много детей. Я не могу ответить на этот вопрос. Конкретно тренерский штаб радуется тем моментам, когда мы заглянули в будущее. Мы можем быть вариативными, это нам даст большую пользу в будущем. Мы сейчас на этапе формирования команды, которая будет смелая против любого соперника. Этому мы радуемся.

– Можете рассказать об адаптации новичков, которые пришли в команду?

– Наша скаутская служба очень много работает. И когда Стенио вернулся в Бразилию, то наши скауты активизировались. Мы были готовы к тому, если не получится, то будем доигрывать имеющимися футболистами. Однако появилась возможность подписать очень талантливого игрока на выгодных условиях для клуба. Я слышу много плохих вещей об этом. Однако я отмечу, что наши скауты делают огромный объем работы и появляются много качественных футболистов в украинском футболе. Мы могли подписать готового игрока, но, возможно, через полгода мы бы нашли более сильного игрока и с ним надо было бы прощаться. А здесь возник такой вариант, что мы ничего не теряем. Дадим ему время на адаптацию, увидим его в тренировочном процессе. Относительно адаптации, то мы проводим активную работу в этом направлении. Сейчас взяли в клуб человека, который будет коммуникатором для иностранцев и будет помогать им лучше адаптироваться. Потому что мы видели, что им не хватало человека, который будет им помогать во всех вещах. Если иностранец будет чувствовать себя нужным, то это будет ускорять и повышать его КПД.

– Сегодня в туре много сенсаций в УПЛ. Во Львове тоже ждали сенсацию. Чего сегодня не хватило, чтобы победить «Шахтер»?

– Я думаю, что вы читали интервью нашего генерального директора Андрея Русола и оно было очень содержательное. Он как раз говорил о системности. Когда клуб заходит в УПЛ и начинает тратить деньги на трансферы, а они не заходят и начинается потасовка. Когда ты работаешь системно, как «Шахтер» на протяжении многих лет, когда они подписывают молодого бразильца и подводят к основе. Продает того, кто уже сияет. Эта системность приносит результат и мы должны тоже так работать. И для того, чтобы мы побеждали «Шахтер». То, что создавали сегодня болельщики вместе с фанатами, они поддерживали очень сильно и я видел, как футболисты достают из себя лишний шаг или ускорение – это супер. Когда стадион будет заполнен, то мы будем создавать проблемы всем командам, которые будут сюда приезжать. Однако для того, чтобы играть на равных с такими соперниками, нужно время и системная работа тренерского штаба, руководства, академии, команды U-19. Мы вчера смотрели матч нашей юношеской команды и ее тоже нельзя не отметить. «Карпаты» уже на данном этапе играют на равных с „Динамо“ и „Шахтером“. Мы воспитываем в них этот дух «Карпат». Нужна системность, которая идет по всей вертикали клуба. И со временем это даст результат.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер Владислав Лупашко пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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