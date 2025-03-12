ВИДЕО. Трент травмировал связки колена в матче Ливерпуля против ПСЖ

11 марта в 22:00 проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский ливерпуль на стадионе Энфилд принимает французский клуб ПСЖ.

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На 73-й минуте защитник красных Трент Александер-Арнольд был заменен из-за травмы колена.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал первые подробности эпизода:

«Трент травмировал связки колена. Типичный механизм для внутренней боковой связки колена. Как правило, самая простая степень травмы выводит игрока минимум в месяц.

Также возможна травма медиального мениска или незначительное растяжение голеностопа. Но на 99% есть уверенность, что проблема будет с внутренней боковой связкой. Ждем официального подтверждения. Трент вылетел, скорее всего, минимум в месяц».

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