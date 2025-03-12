Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Трент травмировал связки колена в матче Ливерпуля против ПСЖ
Лига чемпионов
12 марта 2025, 00:12 | Обновлено 12 марта 2025, 00:26
352
0

ВИДЕО. Трент травмировал связки колена в матче Ливерпуля против ПСЖ

Защитник красных Трент Александер-Арнольд был заменен из-за травмы

12 марта 2025, 00:12 | Обновлено 12 марта 2025, 00:26
352
0
ВИДЕО. Трент травмировал связки колена в матче Ливерпуля против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

11 марта в 22:00 проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский ливерпуль на стадионе Энфилд принимает французский клуб ПСЖ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

На 73-й минуте защитник красных Трент Александер-Арнольд был заменен из-за травмы колена.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал первые подробности эпизода:

«Трент травмировал связки колена. Типичный механизм для внутренней боковой связки колена. Как правило, самая простая степень травмы выводит игрока минимум в месяц.

Также возможна травма медиального мениска или незначительное растяжение голеностопа. Но на 99% есть уверенность, что проблема будет с внутренней боковой связкой. Ждем официального подтверждения. Трент вылетел, скорее всего, минимум в месяц».

Фотогалерея

По теме:
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и даже одна пара
Пора прощаться. Ливерпуль проведет кадровую чистку летом
90 минут не хватило. Ливерпуль и ПСЖ сыграют овертаймы в Лиге чемпионов
Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ Трент Александер-Арнольд травма травма колена Дмитрий Бабелюк фото видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Футбол | 12 марта 2025, 00:47 6
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ

Подопечные Арне Слота пропустили в дебюте матча, не забили и отвратительно били пенальти

Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Теннис | 11 марта 2025, 01:02 0
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50

Коко в двух сетах разобралась с Марией Саккари на тысячнике в США

Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2025, 01:23
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Бокс | 11.03.2025, 08:58
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Преимущество тает быстрее снега. Динамо сыграло вничью против Зари в Киеве
Футбол | 11.03.2025, 17:32
Преимущество тает быстрее снега. Динамо сыграло вничью против Зари в Киеве
Преимущество тает быстрее снега. Динамо сыграло вничью против Зари в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
10.03.2025, 11:25
Футбол
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 8
Футбол
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
Неймар дал важное обещание Барселоне
Неймар дал важное обещание Барселоне
10.03.2025, 01:37
Футбол
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
10.03.2025, 07:54 7
Бокс
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
10.03.2025, 09:42 2
Бокс
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
10.03.2025, 18:45 64
Футбол
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
10.03.2025, 02:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем