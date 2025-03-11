90 минут не хватило. Ливерпуль и ПСЖ сыграют овертаймы в Лиге чемпионов
Команды забили по голу на выезде, и по сумме двух матчей ситуация равная
11 марта в 22:00 проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимает французский клуб ПСЖ.
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Первый матч неделей ранее в Париже на арене «Парк де Пренс» завершился победой английского клуба (1:0).
На 12-й минуте Усман Дембеле открыл счет в матче – 1:0 в пользу парижского клуба.
90 минут не хватило, по сумме двух матчей ситуация равная. Ливерпуль и ПСЖ сыграют овертаймы в Лиге чемпионов.
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