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  4. 90 минут не хватило. Ливерпуль и ПСЖ сыграют овертаймы в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
11 марта 2025, 23:59 | Обновлено 12 марта 2025, 00:04
536
1

90 минут не хватило. Ливерпуль и ПСЖ сыграют овертаймы в Лиге чемпионов

Команды забили по голу на выезде, и по сумме двух матчей ситуация равная

11 марта 2025, 23:59 | Обновлено 12 марта 2025, 00:04
536
1
90 минут не хватило. Ливерпуль и ПСЖ сыграют овертаймы в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта в 22:00 проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимает французский клуб ПСЖ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее в Париже на арене «Парк де Пренс» завершился победой английского клуба (1:0).

На 12-й минуте Усман Дембеле открыл счет в матче – 1:0 в пользу парижского клуба.

90 минут не хватило, по сумме двух матчей ситуация равная. Ливерпуль и ПСЖ сыграют овертаймы в Лиге чемпионов.

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Ливерпуль Усман Дембеле ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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MCD-MEL
90 і не могло бо два матчі) а 180 якраз і не вистачило...
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