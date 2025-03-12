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  4. Манчестер Сити ведет переговоры по одному из лучших игроков мира
Англия
12 марта 2025, 01:51 |
289
0

Манчестер Сити ведет переговоры по одному из лучших игроков мира

Флориан Вирц привлекает внимание английского клуба

12 марта 2025, 01:51 |
289
0
Манчестер Сити ведет переговоры по одному из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

«Манчестер Сити» ведет переговоры с окружением немецкого атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб заинтересован в подписании 21-летнего футболиста. Флорианом также интересуется мюнхенская «Бавария». Контракт Вирца с «Байером» действует до лета 2027 года. но ожидается, что он покинет клуб летом.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что на ван Дейка появился очень неожиданный претендент.

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Даниил Кирияка Источник: Football Insider
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