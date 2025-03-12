Манчестер Сити ведет переговоры по одному из лучших игроков мира

«Манчестер Сити» ведет переговоры с окружением немецкого атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб заинтересован в подписании 21-летнего футболиста. Флорианом также интересуется мюнхенская «Бавария». Контракт Вирца с «Байером» действует до лета 2027 года. но ожидается, что он покинет клуб летом.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 13 ассистов.

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