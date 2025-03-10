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Лига Чемпионов
Арсенал
12.03.2025 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
10 марта 2025, 21:24 | Обновлено 10 марта 2025, 21:25
98
0

Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 марта в 22:00 по Киеву

10 марта 2025, 21:24 | Обновлено 10 марта 2025, 21:25
98
0
Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В среду 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – ПСВ Ейндховен. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Первый матч закончился для ПСВ катастрофическим поражением со счетом 1:7.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арсенал

«Арсенал» в Лиге чемпионов набрал 19 очков (6 побед, 1 ничья и 1 поражение). Команда Микеля Артеты заняла третье место, опередив по разнице забитых и пропущенных мячей «Интер», но пропустив вперед «Барселону» и «Ливерпуль». У «Арсенала» большие кадровые проблемы в атаке из-за травм. Перед первым матчем с ПСВ в Нидерландах «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (0:1) и сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (0:0). Но в матче с ПСВ команда забила сразу 7 мячей. 9 марта «Арсенал» в принципиальном матче АПЛ сыграл вничью 1:1 с «Манчестер Юнайтед».

ПСВ

В основном этапе Лиги чемпионов ПСВ занял 14 место. Команда набрала 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 2 поражения). В 1/16 финала ПСВ встречался с «Ювентусом». Команда проиграла первый матч со счетом 2:1, но затем в домашнем поединке в дополнительное время выиграла 3:1 и прошла в следующую стадию турнира. А вот в первом матче 1/8 финала с «Арсеналом» ПСВ получил в свои ворота сразу семь мячей. В чемпионате Нидерландов ПСВ после победы над «Бредой» (3:2) трижды сыграл вничью и проиграл «Гоу Эхед Иглс» (2:3). ПСВ удалось прервать серию неудач, обыграв «Херенвен» 2:1. Отставание от «Аякса», который лидирует в турнирной таблице, составляет восемь очков. ПСВ является самой результативной командой чемпионата Нидерландов. В 25 матчах команда забила 75 мячей.

Личные встречи

Первая игра 1/8 финала закончилась поражением ПСВ со счетом 1:7. До этого в Лиге чемпионов сезона-2023/24 ПСВ и «Арсенал» играли в одной группе. В Лондоне «Арсенал» победил 4:1, а матч в Нидерландах закончился со счетом 1:1. Обе команды вышли в плей-офф, опередив «Ланс» и «Севилью».

«Арсенал» – ПСВ: ключевая статистика и тренды

В Лиге чемпионов ПСВ забивает в среднем по 1,91 гола за игру. Средняя результативность «Арсенала» составляет 2,56 гола за матч.

Возможные составы

  • «Арсенал»: Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Партей, Эдегор, Троссард, Мерино, Нванери.
  • ПСВ: Бенитес, Дест, Рамальо, Боскальи, ван Аанхолт, Сайбари, Верман, Тиль, Пепи, де Йонг, Бакайоко.

Прогноз

«Арсенал» может захотеть порадовать своих болельщиков и второй победой над ПСВ. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
12 марта 2025 -
22:00
ПСВ Эйндховен
Тотал больше 2,5 1,71 Сделать ставку
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Арсенал - ПСВ Арсенал Лондон ПСВ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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