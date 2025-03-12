«Пусть на поле не выходит». В Оболони рассказали о разгроме от Александрии

Ассистент главного тренера киевской «Оболони» Николай Гибалюк прокомментировал унизительное поражение от «Александрии» (0:4) в матче 21-го тура УПЛ:

«За счет наших ошибок пропустили первые 2 мяча. Сделали коррективы в перерыве, наладили контроль, появлялись полумоменты, но до завершающей стадии не доходило. Уровень мастерства надо всегда улучшать, чтобы завершать моменты, которые создаем.

Ильин на разминке почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и мы срочно выпустили Близниченко. Ничего не изменилось, но... Ильин более креативный, а Витя привык играть с левого фланга со смещением в центр. От травм никто не застрахован.

Работать надо на тренировках каждый день, улучшать мастерство. Другого выхода нет. Только работать. Сергей Шищенко все, что хотел, сказал ребятам в раздевалке. Я надеюсь они услышали те слова. Основное, что он сказал, что если кто-то не верит, что мы можем остаться в Премьер-лиге и подняться в таблице - пусть тогда не выходит на футбольное поле. Если не верит - пусть не играет. Мы верим, тренерский штаб верит, футболисты верят. Такие игры бывают. Сегодня проиграли, завтра, дай Бог, будет другой результат».