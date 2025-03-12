БАРТУЛОВИЧ: «По моему мнению, мы заслуживали победить Динамо»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями после матча против киевского «Динамо» в матче 21 тура Украинской Премьер-лиги (2:2).

– Поздравляю свою команду с очень хорошим матчем и хорошей игрой. Жаль, что не выдержали давление "Динамо" во втором тайме и не выиграли эту игру. На мой взгляд, мы заслуживали сегодня победы.

– Какие планы у команды на паузу?

– У нас будет большая пауза. Четыре выходных. После этого продолжим работу. Проведем два спарринга и затем игра против «Колоса».

– Можно ли сказать, что такая «Заря», как была раньше, возвращается?

– Мы с тренерским штабом проводим много работы. Работаем в этом направлении. Хочется, чтобы все те, кто болеет за нас, кто слежу за «Зарей», снова увидели таких «черно-белых», как раньше, а возможно, еще лучше.

– Сегодня «Заря» продемонстрировала характер, навязала собственную игру сопернику, могла выиграть. Это благодаря силе «Зари» или слабость «Динамо»?

– Меня интересует только моя команда и настроение на игру. А настраивались только на победу. «Динамо» есть «Динамо». Они нас давили, но у нас был ограниченный ресурс замен. Попара, очень важный игрок для нас, заболел вчера. Тем не менее, нашли выход из сложившейся ситуации. Все молодцы. Очень доволен тем, как мы работали сегодня, – сказал Бартулович.

Ранее своими эмоциями по поводу матча поделился главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский.