Ига наговорила. Свентек не услышала вопрос: является ли рф агрессором?

Вторая ракетка мира Ига Свентек провела пресс-конференцию после победы над Каролиной Муховой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Один из журналистов затронул тему агрессии россии по отношению к Украине и политике:

– Серьезный вопрос. Мы все знаем, что вы были великолепны в плане призывов к миру в ситуации, которая происходит возле вашей родины. И вот польское правительство объявило, что все мужчины будут мобилизованы и должны будут служить. Наш госсекретарь и Илон Маск напали на вашего министра иностранных дел. Знаете ли вы об этих событиях? Если да, то можете ли поделиться своими соображениями? А также что вы думаете о тех, кто говорит, что россия не является агрессором в этой ситуации?

– Я не услышала последнюю часть вашего вопроса, но я знаю, что произошло в Twitter (X) с нашим министром.

Но, честно говоря, я не чувствую, что я в том положении, чтобы комментировать политику. Мир очень сложный. В мире, в котором мы живем сейчас, есть напряженность, безусловно, высокая. Я неоднократно высказывалась о Украине, и все знают мои взгляды. Я долго играла с лентой в начале войны.

Честно говоря, я не чувствую, что я в том положении, чтобы комментировать, еще и потому, что я не эксперт, и я слежу, но я не очень углубляюсь в эти новости. Я точно знаю, что многие люди смотрят мои пресс-конференции и читают то, что я говорю. Потому я не собираюсь высказываться, потому что я не знаю достаточно деталей для этого. Но я в курсе того, что происходит.

– Еще немного об Украине. В своем следующем матче ты сыграешь или с Мартой Костюк, или с Чжэн Циньвень. Можете сказать несколько слов об этих соперницах?

Против Чжэн точно будет тяжело. Против обеих этих соперниц будет тяжело. Любой, кто выходит в четвертьфинал этого турнира, делает это заслуженно.

Думаю, что с Чжэн мне нужно изучить наш последний матч, а также посмотреть, как она играет сейчас, потому что прошло много времени с тех пор, как мы играли в последний раз.

Против Марты мы сыграли пару матчей в прошлом сезоне. Мы тоже тренировались вместе. Я тоже знаю ее игру. Думаю, это достаточно похожая ситуация. Мне просто нужно подготовиться тактически, потому что я играла в прошлом сезоне против обоих этих игроков, и это все.