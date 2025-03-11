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WTA
11 марта 2025, 22:08 | Обновлено 11 марта 2025, 22:21
441
0

Свентек отдала два гейма Муховой в Индиан-Уэллс и ждет Костюк в 1/4 финала

Ига разгромила Каролину в 4-м раунде тысячника в США

11 марта 2025, 22:08 | Обновлено 11 марта 2025, 22:21
441
0
Свентек отдала два гейма Муховой в Индиан-Уэллс и ждет Костюк в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжила громить соперниц на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/8 финала полька в двух сетах уничтожила Каролину Мухову (Чехия, WTA 15) за 58 минут, отдав всего два гейма.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Каролина Мухова (Чехия) [15] – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 1:6

Это была пятая встреча соперниц. Ига одержала четвертую победу.

Следующей соперницей Свентек будет победительница противостояния Марта Костюк – Чжэн Циньвень.

Ига – действующая чемпионка на кортах Индиан-Уэллс. Помимо Муховой, Свентек на И-У также разбила Каролин Гарсию и Даяну Ястремскую.

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Ига Свёнтек Каролина Мухова Марта Костюк WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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