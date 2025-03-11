Свентек отдала два гейма Муховой в Индиан-Уэллс и ждет Костюк в 1/4 финала

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжила громить соперниц на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/8 финала полька в двух сетах уничтожила Каролину Мухову (Чехия, WTA 15) за 58 минут, отдав всего два гейма.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Каролина Мухова (Чехия) [15] – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 1:6

Это была пятая встреча соперниц. Ига одержала четвертую победу.

Следующей соперницей Свентек будет победительница противостояния Марта Костюк – Чжэн Циньвень.

Ига – действующая чемпионка на кортах Индиан-Уэллс. Помимо Муховой, Свентек на И-У также разбила Каролин Гарсию и Даяну Ястремскую.