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  4. Реал нашел преемника Кросса. Готовы обменять его на звездного хавбека
Испания
12 марта 2025, 08:21 |
764
0

Реал нашел преемника Кросса. Готовы обменять его на звездного хавбека

Жоау Невеш может покинуть «ПСЖ»

12 марта 2025, 08:21 |
764
0
Реал нашел преемника Кросса. Готовы обменять его на звездного хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Жоау Невешом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, в королевском клубе считают 20-летнего футболиста идеальным преемником для легендарного Тони Крооса, поэтому готовы предложить за его трансфер обмен на Эдуардо Камавингу и доплату в размере 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Жоау Невеш провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жоау Невешом интересуется «Манчестер Сити».

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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