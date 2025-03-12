Реал нашел преемника Кросса. Готовы обменять его на звездного хавбека

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Жоау Невешом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, в королевском клубе считают 20-летнего футболиста идеальным преемником для легендарного Тони Крооса, поэтому готовы предложить за его трансфер обмен на Эдуардо Камавингу и доплату в размере 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Жоау Невеш провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жоау Невешом интересуется «Манчестер Сити».