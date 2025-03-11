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WTA
11 марта 2025, 17:19 | Обновлено 11 марта 2025, 17:25
165
0

Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

11 марта 2025, 17:19 | Обновлено 11 марта 2025, 17:25
165
0
Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 12 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 4-м раунде украинка сыграет против олимпийской чемпионки 2024 года Чжэн Циньвень (Китай, WTA 9). Поединок пройдет последним, 5-м запуском Stadium 1 после игры Пол – Медведев. Ориентировочное время старта игры – 05:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Каролины Муховой, либо против Иги Свентек.

📺 Видеотрансляция

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Марта Костюк Чжэн Циньвень смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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