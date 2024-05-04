Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганов вышли в стартовом составе.

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Ла Лига 2023/24. 34-й тур. 4 мая

Жирона – Барселона – 1:1 (матч продолжается)



Голы: Довбик, 4 – Кристенсен, 3

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