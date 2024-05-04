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  4. Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
04 мая 2024, 19:50 |
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0

Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги 2023/24

04 мая 2024, 19:50 |
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Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганов вышли в стартовом составе.

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2023/24. 34-й тур. 4 мая

Жирона – Барселона – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Довбик, 4 – Кристенсен, 3

(новость обновляется)

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Жирона Барселона Жирона - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Артем Довбик Виктор Цыганков Андреас Кристенсен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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