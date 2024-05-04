Испания04 мая 2024, 19:50 |
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Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги 2023/24
04 мая 2024, 19:50 |
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4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Украинский футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганов вышли в стартовом составе.
❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!
Ла Лига 2023/24. 34-й тур. 4 мая
Жирона – Барселона – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Довбик, 4 – Кристенсен, 3
(новость обновляется)
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