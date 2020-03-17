Шесть игроков и тренеров Эспаньола заболели коронавирусом

«Эспаньол» сообщил о заболевании в команде коронавирусом. У шестерых членов команды диагностировано заболевание. Все заболевшие изолированы от остальных.

Клуб сообщает, что у всех проявляются легкие симптомы. Заболевшие соблюдают рекомендации врачей.

Напомним, с 12 марта чемпионат Испании приостановлен как минимум на две недели из-за эпидемии коронавируса.