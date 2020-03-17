Шесть игроков и тренеров Эспаньола заболели коронавирусом

«Эспаньол» сообщил о заболевании в команде коронавирусом. У шестерых членов команды диагностировано заболевание. Все заболевшие изолированы от остальных.
Клуб сообщает, что у всех проявляются легкие симптомы. Заболевшие соблюдают рекомендации врачей.
Напомним, с 12 марта чемпионат Испании приостановлен как минимум на две недели из-за эпидемии коронавируса.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Эспаньол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.