Ла Лигу приостановили как минимум на два тура из-за коронавируса

Чемпионат Испании пошел по пути Серии А

  • 12.03.2020 13:41
  • 1133 просмотра
  • 1 комментарий
Ла Лигу приостановили как минимум на два тура из-за коронавируса
© twitter.com/LaLiga

Руководство Ла Лиги приняло решение приостановить чемпионат Испании как минимум на два тура в связи с распространением коронавируса в стране.

Такое решения было принято после введения карантина в мадридском «Реале».

Ранее был перенесен финал Кубка Испании.

На прошлой неделе из-за коронавируса до 3 апреля был приостановлен чемпионат Италии.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    Kangoo Dingoo
      Kangoo Dingoo, 12.03.2020 14:07
    +1
    Головне щоб інтернет не відключили
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    Kangoo Dingoo
    online
      Kangoo Dingoo, 12.03.2020 14:07
    +1
    Головне щоб інтернет не відключили
    Ссылка
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