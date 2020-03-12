Ла Лигу приостановили как минимум на два тура из-за коронавируса

Руководство Ла Лиги приняло решение приостановить чемпионат Испании как минимум на два тура в связи с распространением коронавируса в стране.

Такое решения было принято после введения карантина в мадридском «Реале».

Ранее был перенесен финал Кубка Испании.

На прошлой неделе из-за коронавируса до 3 апреля был приостановлен чемпионат Италии.