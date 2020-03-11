Финал Кубка Испании перенесен

Финал Кубка Испании по футболу между «Атлетиком Бильбао» и «Реалом Сосьедад» был отложен из-за вспышки коронавируса.
Об это сообщил представитель Национальной федерации футбола Испании (RFEF),
Напомним, матч должен был состояться 18 апреля на стадионе «Олимпийский» в Севилье.
Ранее сообщалось, что чемпионат Испании может быть приостановлен из-за коронавируса, но пока что было решено, что два ближайших тура Примеры пройдут без зрителей.
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Источник — Sky Sports
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