Финал Кубка Испании перенесен

Финал Кубка Испании по футболу между «Атлетиком Бильбао» и «Реалом Сосьедад» был отложен из-за вспышки коронавируса.



Об это сообщил представитель Национальной федерации футбола Испании (RFEF),



Напомним, матч должен был состояться 18 апреля на стадионе «Олимпийский» в Севилье.



Ранее сообщалось, что чемпионат Испании может быть приостановлен из-за коронавируса, но пока что было решено, что два ближайших тура Примеры пройдут без зрителей.