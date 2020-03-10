ОФИЦИАЛЬНО. Ла Лига минимум два тура проведет с пустыми трибунами

Власти Испании приняли решение провести все матчи двух следующих туров Примеры и Сегунды без болельщиков из-за распространения коронавируса.

Ситуация в стране не такая серьезная, как в Италии, где полностью остановили все спортивные мероприятия до 3-го апреля, но количество заболевших и умерших в Испании увеличивается.

Не исключено, что в случае ухудшения ситуации Испания последует примеру Италии. Через два тура режим матчей без болельщиков может быть продлен на более продолжительное время.

Ситуация с коронавирусом может повлиять на проведение главных летних спортивных событий - Евро-2020 и Олимпиады.