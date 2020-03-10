ОФИЦИАЛЬНО. Ла Лига минимум два тура проведет с пустыми трибунами

Пока не такие кардинальные меры, как в Италии

  • 10.03.2020 13:06
  • 131 просмотр
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ОФИЦИАЛЬНО. Ла Лига минимум два тура проведет с пустыми трибунами
© marca.com

Власти Испании приняли решение провести все матчи двух следующих туров Примеры и Сегунды без болельщиков из-за распространения коронавируса.

Ситуация в стране не такая серьезная, как в Италии, где полностью остановили все спортивные мероприятия до 3-го апреля, но количество заболевших и умерших в Испании увеличивается.

Не исключено, что в случае ухудшения ситуации Испания последует примеру Италии. Через два тура режим матчей без болельщиков может быть продлен на более продолжительное время.

Ситуация с коронавирусом может повлиять на проведение главных летних спортивных событий - Евро-2020 и Олимпиады.

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Источник — Marca

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