Варианты для Серии A: не вручать Скудетто или плотный график матчей

Чемпионат Италии может вообще не состояться

  • 10.03.2020 09:22
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Варианты для Серии A: не вручать Скудетто или плотный график матчей
© Skysports.com

В понедельник из-за распространения коронавируса в Италии был введен масштабный карантин, в том числе он касается спортивных мероприятий.

Чемпионат по футболу приостановлен как минимум до 3-го апреля. Сообщается, что Серия A уже изучает варианты дальнейшего развития событий.

Если ситуация с болезнью не улучшится, то чемпионат может быть отменен, а Скудетто в этом сезоне вручать не будут. Итогом чемпионата станет лишь распределение еврокубковых мест на момент остановки первенства.

Что касается зоны вылета, то решения пока нет.

Если же ситуация с коронавирусом пойдет на спад, то рассматривается возможность уплотнения календаря, когда командам придется играть каждые 2-3 дня, чтобы полноценно закончить сезон до Евро-2020. В этом случае будут отменены оставшиеся встречи Кубка Италии.

При этом сам Евро все еще под вопросом, однако УЕФА пока не комментирует вопрос возможной отмены или переноса турнира.

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Источник — Football-Italia

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