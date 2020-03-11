Чемпионат Испании может быть приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании может быть приостановлен на неопределенное время. По информации Marca, руководство Королевской испанской федерации футбола, Ла лиги и профсоюза футболистов проводят экстренную встречу, на которой решается вопрос о приостановлении или продолжении чемпионата. Причина – эпидемия коронавируса.

Испания является одним из центров заражения в Европе. В стране более двух тысяч зараженных. Вирус унес 49 жизней.

Напомним, что во вторник в Италии приняли решение остановить матчи во всех футбольных лигах.

Ранее сообщалось, что два ближайших тура Примеры пройдут без зрителей.