Чемпионат Испании может быть приостановлен из-за коронавируса

Ла Лига может пойти по пути Серии А

  • 11.03.2020 16:37
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Чемпионат Испании может быть приостановлен из-за коронавируса
© marca.com

Чемпионат Испании может быть приостановлен на неопределенное время. По информации Marca, руководство Королевской испанской федерации футбола, Ла лиги и профсоюза футболистов проводят экстренную встречу, на которой решается вопрос о приостановлении или продолжении чемпионата. Причина – эпидемия коронавируса.

Испания является одним из центров заражения в Европе. В стране более двух тысяч зараженных. Вирус унес 49 жизней.

Напомним, что во вторник в Италии приняли решение остановить матчи во всех футбольных лигах.

Ранее сообщалось, что два ближайших тура Примеры пройдут без зрителей.

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Источник — Marca

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