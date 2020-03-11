ОФИЦИАЛЬНО: Серия А приостановлена

Высшая лига чемпионата Италии по футболу — Серия А — приостановлена в связи с риском распространения коронавируса.

«Серия А официально приостановлена. Мы останавливаемся, но с нетерпением ждем возвращения. Все будет хорошо», — сообщает официальный твиттер итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили все спортивные мероприятия до 3-го апреля.