ОФИЦИАЛЬНО: Серия А приостановлена

Высшая лига чемпионата Италии по футболу — Серия А — приостановлена в связи с риском распространения коронавируса.
«Серия А официально приостановлена. Мы останавливаемся, но с нетерпением ждем возвращения. Все будет хорошо», — сообщает официальный твиттер итальянской Серии А.
Ранее сообщалось, что в Италии отменили все спортивные мероприятия до 3-го апреля.
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Источник — Twitter
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