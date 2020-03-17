Экс-президент Реала находится в реанимации с коронавирусом

Экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс заболел коронавирусом и находится в реанимации одной из испанской больниц.
По данным источника, 76-летний Санс находится в тяжелом состоянии. Его доставили в реанимацию с очень высокой температурой.
Санс занимал пост президента «Реала» с 1996 по 2000 год. При его правлении клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что второй игрок «Ювентуса» подхватил коронавирус.
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Источник — Marca
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