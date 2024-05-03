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03 мая 2024, 22:23 | Обновлено 03 мая 2024, 22:33
346
0

Украина узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19

Команда Михайленко попала в группу с Нидерландами, Словенией, Казахстаном

03 мая 2024, 22:23 | Обновлено 03 мая 2024, 22:33
346
0
Украина узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19
УАФ

Сборная Украины U-19 в результате жеребьевки узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19.

Сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко попала в Группу 1, в которой сыграют:

  • Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан

Одна из стран станет хозяином мини-турнира четырех сборных, который состоится осенью 2024 года.

Недавно, готовясь к финальной части Евро-2024 U-19, юношеская сборная Украины U-19 провела спарринг с «Диназом» (0:0). Главный тренер сине-желтых Дмитрий Михайленко остался доволен итогами этого мини-сбора.

Евро-2025 U-19. Квалификация. Первый раунд

Результаты жеребьевки

  • Группа 1: Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан
  • Группа 2: Германия, Венгрия, Кипр, Андорра
  • Группа 3: Англия, Бельгия, Болгария, Литва
  • Группа 4: Турция, Польша, Мальта, Гибралтар
  • Группа 5: Франция, Шотландия, Уэльс, Лихтенштейн
  • Группа 6: Чехия, Финляндия, Швейцария, Сан-Марино
  • Группа 7: Ирландия, Исландия, Азербайджан, Молдова
  • Группа 8: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Черногория
  • Группа 9: Норвегия, Швеция, Грузия, Эстония
  • Группа 10: Испания, Австрия, Косово, Фарерские острова
  • Группа 11: Израиль, Дания, Северная Ирландия, Албания
  • Группа 12: Словакия, Латвия, Северная Македония, Люксембург
  • Группа 13: Сербия, Хорватия, Армения, беларусь

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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