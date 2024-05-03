Украина узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19

Сборная Украины U-19 в результате жеребьевки узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19.

Сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко попала в Группу 1, в которой сыграют:

Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан

Одна из стран станет хозяином мини-турнира четырех сборных, который состоится осенью 2024 года.

Недавно, готовясь к финальной части Евро-2024 U-19, юношеская сборная Украины U-19 провела спарринг с «Диназом» (0:0). Главный тренер сине-желтых Дмитрий Михайленко остался доволен итогами этого мини-сбора.

Евро-2025 U-19. Квалификация. Первый раунд

Результаты жеребьевки