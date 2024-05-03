Украина узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19
Команда Михайленко попала в группу с Нидерландами, Словенией, Казахстаном
Сборная Украины U-19 в результате жеребьевки узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19.
Сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко попала в Группу 1, в которой сыграют:
- Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан
Одна из стран станет хозяином мини-турнира четырех сборных, который состоится осенью 2024 года.
Недавно, готовясь к финальной части Евро-2024 U-19, юношеская сборная Украины U-19 провела спарринг с «Диназом» (0:0). Главный тренер сине-желтых Дмитрий Михайленко остался доволен итогами этого мини-сбора.
Евро-2025 U-19. Квалификация. Первый раунд
Результаты жеребьевки
- Группа 1: Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан
- Группа 2: Германия, Венгрия, Кипр, Андорра
- Группа 3: Англия, Бельгия, Болгария, Литва
- Группа 4: Турция, Польша, Мальта, Гибралтар
- Группа 5: Франция, Шотландия, Уэльс, Лихтенштейн
- Группа 6: Чехия, Финляндия, Швейцария, Сан-Марино
- Группа 7: Ирландия, Исландия, Азербайджан, Молдова
- Группа 8: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Черногория
- Группа 9: Норвегия, Швеция, Грузия, Эстония
- Группа 10: Испания, Австрия, Косово, Фарерские острова
- Группа 11: Израиль, Дания, Северная Ирландия, Албания
- Группа 12: Словакия, Латвия, Северная Македония, Люксембург
- Группа 13: Сербия, Хорватия, Армения, беларусь
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