Молодежные турниры03 мая 2024, 23:23 | Обновлено 03 мая 2024, 23:39
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Названы соперники юношеской сборной Украины в квалификации Евро-2025 U-17
Подопечные Юрия Мороза сыграют в группе с Бельгией, Косово, Казахстаном
03 мая 2024, 23:23 | Обновлено 03 мая 2024, 23:39
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Сборная Украины U-17 по итогам жеребьевки узнала соперников в квалификации Евро-2025 U-17.
Сине-желтая команда под руководством Юрия Мороза попала в Группу 4, в которой сыграют:
- Бельгия, Украина, Косово, Казахстан
Одна из стран станет хозяином мини-турнира четырех сборных, который состоится осенью 2024 года.
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Евро-2025 U-17. Квалификация. Первый раунд
Результаты жеребьевки
- Группа 1: Англия, Швеция, Латвия, Мальта
- Группа 2: Польша, Словения, Грузия, Армения
- Группа 3: Нидерланды, Хорватия, Албания, Фарерские острова
- Группа 4: Бельгия, Украина, Косово, Казахстан
- Группа 5: Португалия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Лихтенштейн
- Группа 6: Венгрия, Греция, Румыния, Азербайджан
- Группа 7: Германия, Чехия, беларусь, Андорра
- Группа 8: Ирландия, Шотландия, Северная Ирландия, Литва
- Группа 9: Италия, Норвегия, Уэльс, Сан-Марино
- Группа 10: Швейцария, Израиль, Черногория, Молдова
- Группа 11: Франция, Словакия, Кипр, Гибралтар
- Группа 12: Испания, Исландия, Северная Македония, Эстония
- Группа 13: Сербия, Турция, Болгария
- Группа 14: Дания, Австрия, Люксембург
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