Названы соперники юношеской сборной Украины в квалификации Евро-2025 U-17

Сборная Украины U-17 по итогам жеребьевки узнала соперников в квалификации Евро-2025 U-17.

Сине-желтая команда под руководством Юрия Мороза попала в Группу 4, в которой сыграют:

Бельгия, Украина, Косово, Казахстан

Одна из стран станет хозяином мини-турнира четырех сборных, который состоится осенью 2024 года.

Евро-2025 U-17. Квалификация. Первый раунд

Результаты жеребьевки