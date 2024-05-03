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Молодежные турниры
03 мая 2024, 23:23 | Обновлено 03 мая 2024, 23:39
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Названы соперники юношеской сборной Украины в квалификации Евро-2025 U-17

Подопечные Юрия Мороза сыграют в группе с Бельгией, Косово, Казахстаном

03 мая 2024, 23:23 | Обновлено 03 мая 2024, 23:39
345
0
Названы соперники юношеской сборной Украины в квалификации Евро-2025 U-17
УЕФА

Сборная Украины U-17 по итогам жеребьевки узнала соперников в квалификации Евро-2025 U-17.

Сине-желтая команда под руководством Юрия Мороза попала в Группу 4, в которой сыграют:

  • Бельгия, Украина, Косово, Казахстан

Одна из стран станет хозяином мини-турнира четырех сборных, который состоится осенью 2024 года.

Евро-2025 U-17. Квалификация. Первый раунд

Результаты жеребьевки

  • Группа 1: Англия, Швеция, Латвия, Мальта
  • Группа 2: Польша, Словения, Грузия, Армения
  • Группа 3: Нидерланды, Хорватия, Албания, Фарерские острова
  • Группа 4: Бельгия, Украина, Косово, Казахстан
  • Группа 5: Португалия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Лихтенштейн
  • Группа 6: Венгрия, Греция, Румыния, Азербайджан
  • Группа 7: Германия, Чехия, беларусь, Андорра
  • Группа 8: Ирландия, Шотландия, Северная Ирландия, Литва
  • Группа 9: Италия, Норвегия, Уэльс, Сан-Марино
  • Группа 10: Швейцария, Израиль, Черногория, Молдова
  • Группа 11: Франция, Словакия, Кипр, Гибралтар
  • Группа 12: Испания, Исландия, Северная Македония, Эстония
  • Группа 13: Сербия, Турция, Болгария
  • Группа 14: Дания, Австрия, Люксембург

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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