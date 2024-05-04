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Испания
04 мая 2024, 19:43 | Обновлено 04 мая 2024, 19:53
850
1

Довбик оформил 20-й гол в сезоне Ла Лиги. Украинец забил Барселоне

Идет битва за звание лучшего бомбардира

04 мая 2024, 19:43 | Обновлено 04 мая 2024, 19:53
850
1
Довбик оформил 20-й гол в сезоне Ла Лиги. Украинец забил Барселоне

Форвард Жироны Артем Довбик уже на 5-й минуте матча чемпионата Испании забил гол в ворота Барселоны и сделал счет 1:1 – гости оформили мяч на 3-й минуте силами Кристиансена.

Для украинского бомбардира это 20-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги. Артем лидирует, опережая хавбека Реала Джуда Беллингема, у которого после сегодняшнего матча 18 точных ударов.

Топ-3 замыкает Александер Серлот из Вильярреала, у которого 17 голов.

В топ-5 находятся Анте Будимир из Осасуны (16) и форвард Барселоны Роберт Левандовски (16).

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Артем Довбик Жирона Жирона - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Джуд Беллингем Александер Серлот
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Viktor Shuper
топчик, хай стане кращим бомбардиром, це було би неймовірне досягнення! 
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