Испания04 мая 2024, 19:43 | Обновлено 04 мая 2024, 19:53
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Довбик оформил 20-й гол в сезоне Ла Лиги. Украинец забил Барселоне
Идет битва за звание лучшего бомбардира
04 мая 2024, 19:43 | Обновлено 04 мая 2024, 19:53
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Форвард Жироны Артем Довбик уже на 5-й минуте матча чемпионата Испании забил гол в ворота Барселоны и сделал счет 1:1 – гости оформили мяч на 3-й минуте силами Кристиансена.
Для украинского бомбардира это 20-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги. Артем лидирует, опережая хавбека Реала Джуда Беллингема, у которого после сегодняшнего матча 18 точных ударов.
Топ-3 замыкает Александер Серлот из Вильярреала, у которого 17 голов.
В топ-5 находятся Анте Будимир из Осасуны (16) и форвард Барселоны Роберт Левандовски (16).
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Комментарии 1
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топчик, хай стане кращим бомбардиром, це було би неймовірне досягнення!
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