Довбик оформил 20-й гол в сезоне Ла Лиги. Украинец забил Барселоне

Форвард Жироны Артем Довбик уже на 5-й минуте матча чемпионата Испании забил гол в ворота Барселоны и сделал счет 1:1 – гости оформили мяч на 3-й минуте силами Кристиансена.

Для украинского бомбардира это 20-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги. Артем лидирует, опережая хавбека Реала Джуда Беллингема, у которого после сегодняшнего матча 18 точных ударов.

Топ-3 замыкает Александер Серлот из Вильярреала, у которого 17 голов.

В топ-5 находятся Анте Будимир из Осасуны (16) и форвард Барселоны Роберт Левандовски (16).