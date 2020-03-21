Экс-президент мадридского Реала умер от коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренцо Санс скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его сын.
Лоренцо был госпитализирован в начале этой недели, ему поставили диагноз: коронавирус.
76-летний Санс был президентом мадридского клуба в период с 1995 по 2000 год, при нем «Реал» дважды выигрывал Лигу чемпионов. В 2000-м году он проиграл выборы Флорентино Пересу.
Ранее от коронавируса умерли четыре работника «Аталанты».
Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP— lorenzo sanz (@lsanz19) March 21, 2020
Источник — Twitter
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