Экс-президент мадридского Реала умер от коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренцо Санс скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его сын.

Лоренцо был госпитализирован в начале этой недели, ему поставили диагноз: коронавирус.

76-летний Санс был президентом мадридского клуба в период с 1995 по 2000 год, при нем «Реал» дважды выигрывал Лигу чемпионов. В 2000-м году он проиграл выборы Флорентино Пересу.

Ранее от коронавируса умерли четыре работника «Аталанты».