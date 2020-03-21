Экс-президент мадридского Реала умер от коронавируса

Лоренцо Санс ушел из жизни в возрасте 76 лет

  • 21.03.2020 23:37
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  • 1 комментарий
Экс-президент мадридского Реала умер от коронавируса
© marca.com. Лоренцо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренцо Санс скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его сын.

Лоренцо был госпитализирован в начале этой недели, ему поставили диагноз: коронавирус.

76-летний Санс был президентом мадридского клуба в период с 1995 по 2000 год, при нем «Реал» дважды выигрывал Лигу чемпионов. В 2000-м году он проиграл выборы Флорентино Пересу.

Ранее от коронавируса умерли четыре работника «Аталанты».

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Источник — Twitter

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 22.03.2020 00:45
    +3
    "Очередной фейк", - подумал Алиев, накатил пивка и пошел пилить еще одно высокоинтеллектуальное видео
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 22.03.2020 00:45
    +3
    "Очередной фейк", - подумал Алиев, накатил пивка и пошел пилить еще одно высокоинтеллектуальное видео
    Ссылка
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