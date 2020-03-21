Еще два работника Аталанты умерли от коронавируса

Еще два работника «Аталанты» скончались от коронавируса.
Одним из них был скаут Альбино Броньи, который проработал в команде 30 лет, вторым – массажист молодежных команд Северино Поссенти.
Отметим, что это не первые жертвы коронавируса в клубе. Ранее «Аталанта» потеряла Энцо Марандо и Энцо Донину, которые работали с молодежными командами.
Напомним, в «Аталанте» играет украинец Руслан Малиновский.
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Источник — Calcio Atalanta
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