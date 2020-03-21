Еще два работника Аталанты умерли от коронавируса

Бергамаски продолжают нести потери

  • 21.03.2020 23:06
  • 2517 просмотров
  • 2 комментария
Еще два работника Аталанты умерли от коронавируса
© ФК Аталанта

Еще два работника «Аталанты» скончались от коронавируса.

Одним из них был скаут Альбино Броньи, который проработал в команде 30 лет, вторым – массажист молодежных команд Северино Поссенти. 

Отметим, что это не первые жертвы коронавируса в клубе. Ранее «Аталанта» потеряла Энцо Марандо и Энцо Донину, которые работали с молодежными командами.

Напомним, в «Аталанте» играет украинец Руслан Малиновский. 

Коронавирус и футболисты

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Источник — Calcio Atalanta

(8 голосов)

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Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 21.03.2020 23:29
    +3
    ManUtd, 21.03.2020 23:20
    "Слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк" (Алиев, 19.03.2020)
    Да ладно с этим Алиевым. Как будто до этого его "гениального" высказывания не было очевидно, что он тупой, как пробка.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 21.03.2020 23:20
    +3
    "Слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк" (Алиев, 19.03.2020)
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 21.03.2020 23:29
    +3
    ManUtd, 21.03.2020 23:20
    "Слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк" (Алиев, 19.03.2020)
    Да ладно с этим Алиевым. Как будто до этого его "гениального" высказывания не было очевидно, что он тупой, как пробка.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 21.03.2020 23:20
    +3
    "Слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк" (Алиев, 19.03.2020)
    Ссылка
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