Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны

4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Игра началось достаточно быстро и результативно. Счет на 3-й минуте открыл Андреас Кристенсен.

Уже на 4-й украинский форвард жиронцев Артем Довбик сравнял счет, забив свой 20-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании.

Довбик благодаря голу вписал свое имя в историю «Жирону». Артем стал первым игроком клуба, который сумел забить каталонскому гранду на домашнем стадионе «красно-белых».

Это 4-й очный поединок между «Жироной» и «Барсой» на «Монтиливи». Жиронцы проиграли все 3 предыдущие личные домашние встречи.

Видео гола Артема Довбика в ворота Барселоны